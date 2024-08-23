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Новости
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РФ не планирует значительно передислоцировать войска с востока Украины на Курщину, - Bloomberg

Росія не планує перекидати війська зі сходу України в Курську область

Россия продолжает наступление на востоке Украины, несмотря на то, что пытается отбить атаки украинских войск в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного собеседника, приближенного к Кремлю.

По словам источника, российское военное командование решило не передислоцировать значительные силы с линии фронта на востоке Украины, чтобы помочь отразить наступление ВСУ в Курской области.

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков и Минобороны России не ответили на запросы Bloomberg о комментариях.

Читайте: Россия сообщила МАГАТЭ, что на территории Курской АЭС обнаружены фрагменты беспилотника

Некоторые российские силы были отведены из Украины после наступления в Курской области, хотя, по данным Института изучения войны, вряд ли это были войска на передовой.

Ранее аналитики Института изучения войны писали, что Россия может передислоцировать в Курскую область некоторые подразделения, которые действуют на оккупированных территориях юга и востока Украины, однако это может занять определенное время.

"Кремль, возможно, не спешит отбрасывать украинские силы из региона и вместо этого продолжит отдавать предпочтение своим наступательным операциям на востоке Украины", - добавляет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пентагон о создании буферной зоны в Курской области: Работаем с Украиной над тем, как это вписывается в ее стратегические цели

Автор: 

армия РФ (19035) россия (95352) Курск (1073)


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Топ комментарии
+6
дивлюсь,щоб цей наступ на курщину,попри переможні крики і реляції,не став пасткою для ЗСУ
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23.08.2024 08:35
+6
Якщо вже і боти хвилюються значить все робимо вірно.
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23.08.2024 09:06
+4
рашисти не перекидують війська,тому що ,на це з усіх прасок трубили,
Рашисти увідомлюють що ЗСУ дальше не підуть в глиб рашки,тому що немає сил і ресурсу,
За цей час ,рашисти будують укріпрайони, по типу "лінії Суровікіна",тому і поводять себе безпечно.
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23.08.2024 08:33
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Залужний в The Economist: "Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 тисяч загиблих. У будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну"
Час покаже, чи наступ на Курщині не став черговою помилкою Зе і Ко.
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23.08.2024 08:28 Ответить
Зважаючи на те, що Гундос і його команда - повні дегроти в плануванні і стратегії, і взагалі - зрадники, то і мене пагані передчуття. Але подивимося.
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23.08.2024 10:09 Ответить
Ну вчера же заявили что это сделано для "защиты" Сумской области, снизились обстрелы с артиллерии... Правда теперь каждый день по несколько десятков КАБ прилетает, от которых урон намного больше, но кого это волнует.
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23.08.2024 08:34 Ответить
Якщо вже і боти хвилюються значить все робимо вірно.
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23.08.2024 09:06 Ответить
рашисти не перекидують війська,тому що ,на це з усіх прасок трубили,
Рашисти увідомлюють що ЗСУ дальше не підуть в глиб рашки,тому що немає сил і ресурсу,
За цей час ,рашисти будують укріпрайони, по типу "лінії Суровікіна",тому і поводять себе безпечно.
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23.08.2024 08:33 Ответить
дивлюсь,щоб цей наступ на курщину,попри переможні крики і реляції,не став пасткою для ЗСУ
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23.08.2024 08:35 Ответить
Резерви в Росії ще є ..як підготовлені це питання їхнє.
Пока результат наступу на курск це тисячі обмінного фонду
І щелбан по лобу Путіна
Від любих дій є позитив і негатив чого більше показує час
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23.08.2024 08:34 Ответить
якщо засунути голову у пісок - тебе будуть грати у сраку
це все шо я можу сказати по темі
а бумберг то помийка
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23.08.2024 08:39 Ответить
Ясен пень, если ***** видит как каждый день мы расказываем что не собираемся закрепляться на долго на Курщине. ***** думает что захватит Украину, а с курска мы сами уйдем или нас наши союзнички попросят уйти
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23.08.2024 08:43 Ответить
І зібрались місцеві стратеги диванного командного пункту сил спеціального клавіатурного реагування Цензор.нет, щоб обісрати обговорити дії ЗСУ і сказати куди краще їм наступати і як краще ними керувати.
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23.08.2024 08:43 Ответить
Може і не планує. Але рашка зараз окупована країна і це їх вибір. Вони шукали велич а знайшли лише смерть в принизливу окупацію. І це лише початок. Далі буде. По ялтинський світ більше не існує і Росія вже не є недоторканною. Історія готує русні багато цікавих сюрпризів.
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23.08.2024 08:46 Ответить
а що? хтось думав що вони залишать покровськ і підуть курщину захищати?
а чому я так не думав?
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23.08.2024 08:52 Ответить
Блумберг знає рівно нібуя, але пописують щоб не випадати з трендів.
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23.08.2024 08:55 Ответить
Брехня та маніпуляція. Якщо батальон перекинули на Курщину з Новосибирська, це й означає, що він вже не посилить Покровський напрямок, як раніше планувалося. Отже, орчатина на Донбасі залишилася без підсилення та ротацій, буде здуватися. А в блумбергі за ціною реклами (в рублях) радіють, що батальон не був знятий саме з Покровська. Знов всіх переграв.
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23.08.2024 09:02 Ответить
Не перекидають, тому що бояться удару на Запоріжжі. І бояться, судячи з усього, правильно...
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23.08.2024 10:53 Ответить
 
 