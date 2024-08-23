РФ не планирует значительно передислоцировать войска с востока Украины на Курщину, - Bloomberg

Россия продолжает наступление на востоке Украины, несмотря на то, что пытается отбить атаки украинских войск в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного собеседника, приближенного к Кремлю.

По словам источника, российское военное командование решило не передислоцировать значительные силы с линии фронта на востоке Украины, чтобы помочь отразить наступление ВСУ в Курской области.

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков и Минобороны России не ответили на запросы Bloomberg о комментариях.

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Некоторые российские силы были отведены из Украины после наступления в Курской области, хотя, по данным Института изучения войны, вряд ли это были войска на передовой.

Ранее аналитики Института изучения войны писали, что Россия может передислоцировать в Курскую область некоторые подразделения, которые действуют на оккупированных территориях юга и востока Украины, однако это может занять определенное время.

"Кремль, возможно, не спешит отбрасывать украинские силы из региона и вместо этого продолжит отдавать предпочтение своим наступательным операциям на востоке Украины", - добавляет издание.

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