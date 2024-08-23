РФ не планирует значительно передислоцировать войска с востока Украины на Курщину, - Bloomberg
Россия продолжает наступление на востоке Украины, несмотря на то, что пытается отбить атаки украинских войск в Курской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного собеседника, приближенного к Кремлю.
По словам источника, российское военное командование решило не передислоцировать значительные силы с линии фронта на востоке Украины, чтобы помочь отразить наступление ВСУ в Курской области.
Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков и Минобороны России не ответили на запросы Bloomberg о комментариях.
Некоторые российские силы были отведены из Украины после наступления в Курской области, хотя, по данным Института изучения войны, вряд ли это были войска на передовой.
Ранее аналитики Института изучения войны писали, что Россия может передислоцировать в Курскую область некоторые подразделения, которые действуют на оккупированных территориях юга и востока Украины, однако это может занять определенное время.
"Кремль, возможно, не спешит отбрасывать украинские силы из региона и вместо этого продолжит отдавать предпочтение своим наступательным операциям на востоке Украины", - добавляет издание.
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Час покаже, чи наступ на Курщині не став черговою помилкою Зе і Ко.
Рашисти увідомлюють що ЗСУ дальше не підуть в глиб рашки,тому що немає сил і ресурсу,
За цей час ,рашисти будують укріпрайони, по типу "лінії Суровікіна",тому і поводять себе безпечно.
Пока результат наступу на курск це тисячі обмінного фонду
І щелбан по лобу Путіна
Від любих дій є позитив і негатив чого більше показує час
це все шо я можу сказати по темі
а бумберг то помийка
обісратиобговорити дії ЗСУ і сказати куди краще їм наступати і як краще ними керувати.
а чому я так не думав?