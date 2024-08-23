На юге в минувшие сутки потери врага составляют 23 оккупанта, на Ореховском и Приднепровском направлениях враг штурмовых и наступательных действий не проводил, - Силы обороны

В операционной зоне Сил обороны Юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. На Ореховском и Приднепровском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

"Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, активно ведут аэроразведку. За минувшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 175 разведывательных БПЛА.

Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий, враг за минувшие сутки применил 190 FPV-дронов, 3 ударных БПЛА типа "Ланцет", сбросил с БПЛА различных модификаций 221 осколочный боеприпас", - говорится в сообщении.

Потери врага за сутки

В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 73 человека.

Также враг потерял 29 единиц вооружения и военной техники, из них:

9 артиллерийских систем;

12 единиц автобронетехники;

2 разведывательных БПЛА;

2 лодки;

2 комплекса видеонаблюдения;

2 мотоцикла.

Кроме того, поражены:

1 полевой пункт боеснабжения;

1 наблюдательный пункт;

12 блиндажей;

1 огневая позиция;

1 электростанция;

1 станция спутниковой связи "Starlink" и 1 трансформатор.

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