На юге в минувшие сутки потери врага составляют 23 оккупанта, на Ореховском и Приднепровском направлениях враг штурмовых и наступательных действий не проводил, - Силы обороны
В операционной зоне Сил обороны Юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. На Ореховском и Приднепровском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
"Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, активно ведут аэроразведку. За минувшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 175 разведывательных БПЛА.
Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий, враг за минувшие сутки применил 190 FPV-дронов, 3 ударных БПЛА типа "Ланцет", сбросил с БПЛА различных модификаций 221 осколочный боеприпас", - говорится в сообщении.
Потери врага за сутки
В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 73 человека.
Также враг потерял 29 единиц вооружения и военной техники, из них:
- 9 артиллерийских систем;
- 12 единиц автобронетехники;
- 2 разведывательных БПЛА;
- 2 лодки;
- 2 комплекса видеонаблюдения;
- 2 мотоцикла.
Кроме того, поражены:
- 1 полевой пункт боеснабжения;
- 1 наблюдательный пункт;
- 12 блиндажей;
- 1 огневая позиция;
- 1 электростанция;
- 1 станция спутниковой связи "Starlink" и 1 трансформатор.
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