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На юге в минувшие сутки потери врага составляют 23 оккупанта, на Ореховском и Приднепровском направлениях враг штурмовых и наступательных действий не проводил, - Силы обороны

Бойові дії на півдні 22 серпня

В операционной зоне Сил обороны Юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. На Ореховском и Приднепровском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

"Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, активно ведут аэроразведку. За минувшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 175 разведывательных БПЛА.

Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий, враг за минувшие сутки применил 190 FPV-дронов, 3 ударных БПЛА типа "Ланцет", сбросил с БПЛА различных модификаций 221 осколочный боеприпас", - говорится в сообщении.

Потери врага за сутки

В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 73 человека.

Также враг потерял 29 единиц вооружения и военной техники, из них:

  • 9 артиллерийских систем;
  • 12 единиц автобронетехники;
  • 2 разведывательных БПЛА;
  • 2 лодки;
  • 2 комплекса видеонаблюдения;
  • 2 мотоцикла.

Кроме того, поражены:

  • 1 полевой пункт боеснабжения;
  • 1 наблюдательный пункт;
  • 12 блиндажей;
  • 1 огневая позиция;
  • 1 электростанция;
  • 1 станция спутниковой связи "Starlink" и 1 трансформатор.

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Автор: 

армия РФ (19035) ликвидация (3472) уничтожение (6823) Силы обороны юга (295)


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Не жирно. Так може порухати кацапів на півдні?
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23.08.2024 11:35 Ответить
 
 