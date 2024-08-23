РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10929 посетителей онлайн
Новости Видео Война
3 286 2

Пограничники уничтожили 6 вражеских авто, броневик и склады боеприпасов. ВИДЕО

Пограничники подразделения РУБпАК "Феникс" в районе Кременной и Серебрянского леса уничтожили 6 вражеских авто, броневик и 3 склада боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, также был поврежден военный грузовик, несколько авто и орудие оккупантов.

Также смотрите: Российский солдат показывает средний палец оператору нашего дрона, после чего на захватчика сбрасывают боеприпас.. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6421) уничтожение (6909)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто, рузье відступають чи що?
показать весь комментарий
23.08.2024 11:17 Ответить
 
 