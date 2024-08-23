Пограничники уничтожили 6 вражеских авто, броневик и склады боеприпасов. ВИДЕО
Пограничники подразделения РУБпАК "Феникс" в районе Кременной и Серебрянского леса уничтожили 6 вражеских авто, броневик и 3 склада боеприпасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, также был поврежден военный грузовик, несколько авто и орудие оккупантов.
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Алекс Скела
показать весь комментарий23.08.2024 11:17 Ответить Мне нравится 1
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