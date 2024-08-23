Прикордонники знищили 6 ворожих авто, броньовик і склади боєприпасів. ВIДЕО
Прикордонники підрозділу РУБпАК "Фенікс" в районі Кремінної та Серебрянського лісу знищили 6 ворожих авто, броньовик і 3 склади боєприпасів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, також було пошкоджено військову вантажівку, кілька авто й гармату окупантів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Алекс Скела
показати весь коментар23.08.2024 11:17 Відповісти Мені подобається 1
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль