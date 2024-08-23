Прикордонники знищили 6 ворожих авто, броньовик і склади боєприпасів. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу РУБпАК "Фенікс" в районі Кремінної та Серебрянського лісу знищили 6 ворожих авто, броньовик і 3 склади боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, також було пошкоджено військову вантажівку, кілька авто й гармату окупантів.

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