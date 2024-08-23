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Російський солдат показує середній палець оператору нашого дрона, після чого на загарбника скидають боєприпас. ВIДЕО

Зухвалий поранений російський солдат наважився показати середній палець оператору українського дрона. Покарання від пілота підрозділу БпЛА 116-ої окремої механізованої бригади не забарилося.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці ліквідували окупанта влучним скидом боєприпасу.

Також дивіться: Окупант намагається збити дрон-камікадзе джгутом Есмарха. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916)


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Топ коментарі
+38
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23.08.2024 10:49
+32
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23.08.2024 10:48
+17
за таке дають героя расії.
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23.08.2024 10:49
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23.08.2024 10:48 Відповісти
за таке дають героя расії.
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23.08.2024 10:49 Відповісти
Якийсь він не скрєпний фак показав замість скрепного по локоть ...
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23.08.2024 10:55 Відповісти
Фак - це взагалі не скрєпно. Мав бути кукіш (хоча і він не скрєпний теж, якщо розібратись).
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23.08.2024 11:09 Відповісти
Ти трішки неправий! У кацапів "найскрепніше" - це спустить штани і показать голу сраку! Більше десяти років прослужив у Росії Часто їздив поїздами - від Смоленська - і до Владивостока Від Мурманська - і до Ростова-на-Дону І часто бачив, як поїзди, що рухалися по залізниці, "віталися" кацапами голими сраками Особливо ********* подібне жителі Уральського регіону
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23.08.2024 11:13 Відповісти
ти від них незаразився?
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23.08.2024 11:33 Відповісти
А чого це тебе так цікавить?
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23.08.2024 11:38 Відповісти
з ким поведешся
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23.08.2024 11:51 Відповісти
У тебе кишечник переповнився? Вирішив "висраться"? Так учора вже одному такому "запор" організували Тепер тужиться в "бані"
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23.08.2024 11:57 Відповісти
ти все сказав?
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23.08.2024 13:28 Відповісти
А ти готуєшся "срач" розпочать? Уже "штани тріщать"?
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23.08.2024 14:05 Відповісти
я думав що ти вже паришся
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23.08.2024 14:43 Відповісти
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23.08.2024 14:58 Відповісти
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23.08.2024 20:58 Відповісти
Да он уже подыхал, то он шоб не мучиться выпросил добить... У меня встречный вопрос есть: Вот на форумах каждый день, один и тот же человек устраивает с факами скандал. Карл, слышишь, это диагноз?
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23.08.2024 16:54 Відповісти
Угу...Посмертно.
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23.08.2024 11:04 Відповісти
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23.08.2024 10:49 Відповісти
Так і хочеться спитать: "А ви ніколи не пробували НІ З КИМ НЕ ВОЮВАТЬ?"
Колись говорив з однією розумною людиною : проукраїнськи налаштованим євреєм, викладачем університету І він цікаву думку висловив: "Росія і росіяни - дивні люди Вони не можуть жить без ворога! Якого-завгодно - чи зовнішнього, чи внутрішнього Якщо у них відсутній зовнішній ворог - вони в своєму середовищі вишукують "внутрішнього" - щоб на нього звалить свої невдачі та негаразди Раніше звинувачували "жидів" Євреї, в основному, виїхали Вони призначили ворогами чеченців Потім - грузинів Тепер - українців Якщо Україна вистоїть - вони почнуть "пересувать "хахлоф" усередині Росії - щоб відомстить за програш у війні!"
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23.08.2024 11:26 Відповісти
а какже вяличие? без войны против заведомо слабого как его показать? против чечни както неубедительно вышло. ивиняться теперь приходится.ну так давайте против хохлов повоюем. они же даже не ожидают что мы нападем. вот тогда все точно поймут что мы вяликие
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23.08.2024 12:29 Відповісти
"По свидетельствам офицера 1-й Туземной дивизии Де Витта: «Удельный вес чеченца как воина невелик; по натуре он - разбойник-абрек, и притом не из смелых: жертву себе он всегда намечает слабую и в случае победы над ней становится жесток до садизма. В бою единственным двигателем его является жажда грабежа"
А тепер "приміряй" те саме до кацапа!
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23.08.2024 12:33 Відповісти
помститися
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24.08.2024 01:12 Відповісти
Він показав середній палець .... СВОЇЙ ДОЛІ. І вона його приГОЛУБИЛА.
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23.08.2024 10:50 Відповісти
Ех нема в нього тепер ні пальця ні життя а могло сидіти дома жерти бражку закусювать мухоморами та плодить собі подібних
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23.08.2024 10:50 Відповісти
Ось про таких навіть сами кауапи говорять "пальцєм сдєланий"
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23.08.2024 10:50 Відповісти
Місяць назад сердечко показував - один хер - смерть
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23.08.2024 10:53 Відповісти
Перклад:
- Майна!
- На-на.
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23.08.2024 10:53 Відповісти
Вот да чєго еті срєдніє пальци даводят!
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23.08.2024 10:53 Відповісти
Ну він мабуть щось таке чув про срєдінний путь...
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23.08.2024 11:06 Відповісти
Який там патріот? Довб..*** та окупант
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23.08.2024 11:06 Відповісти
Вообще-то, правильно "час до школи", а не "година в школі" )))).
Бот, я тебе на твоём понятном для тебя наречии напишу - не используй переводчик. Тебя это только выдаёт )))
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23.08.2024 11:21 Відповісти
Лахтинські батраки на зміні:
- Пачиму хахлы ржут, кагда читают наши камменты, каторые мы пишем на хахляцкам?
- Патаму что наш русско-хахляцкий переводчик, на Гугле, саставляли не хахлы, а русскаязычные жиды - типа Салавьёва!

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23.08.2024 11:40 Відповісти
Теперь русня слепит героический фильм, это будет финальной сценой. Не удивлюсь, если и музыку эту оставят.
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23.08.2024 10:59 Відповісти
Ліберастіческій фак одолєл православний кукіш в скрепотрясном бєссознатєльном. Ета фіаска.
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23.08.2024 11:02 Відповісти
Цікаве спостереження.
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23.08.2024 14:25 Відповісти
То він собі той палець показав! Собі, дурепі
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23.08.2024 11:05 Відповісти
З лука йому не стрілять.
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23.08.2024 11:08 Відповісти
Арv
Ь
Балета. Тихо. Соловьи тихо. Скабеева?
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23.08.2024 11:31 Відповісти
А не надо хамить…
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23.08.2024 11:08 Відповісти
Якщо я бот? Треба подумати.ти *******?
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23.08.2024 11:25 Відповісти
Мразь кацапська, вилупок, тьфу
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23.08.2024 11:32 Відповісти
зсу виконуть бажання!
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23.08.2024 11:39 Відповісти
Середній палець у москалів зовсім не означає те,що розуміють у всьому світі.Він означає - я адін у родітєлєв,пажалєйтє...
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23.08.2024 13:00 Відповісти
То он оператору показывал своего фюрера в натуральную величину
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23.08.2024 14:30 Відповісти
это же надо быть таким стадом, бояться выгнать крысеныша из кремля, и не бояться пойти к нам сдохнуть. дебилы млять
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23.08.2024 15:11 Відповісти
ЕСТЬ ОРГАНИЗМЫ КОТОРЫЕ ХОТЯТ УМЕРЕТЬ !!!
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23.08.2024 23:32 Відповісти
Ну прям Терминатор, палец перед смертью показал. Но не угадал какой, за что и был отправлен к Кобзону.
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24.08.2024 01:13 Відповісти
Полюбому НАТІвця завалили. Факи срасійці не показують,.
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24.08.2024 09:03 Відповісти
Яке прохання кацап показав, те і одержав.
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24.08.2024 20:48 Відповісти
 
 