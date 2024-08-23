Російський солдат показує середній палець оператору нашого дрона, після чого на загарбника скидають боєприпас. ВIДЕО
Зухвалий поранений російський солдат наважився показати середній палець оператору українського дрона. Покарання від пілота підрозділу БпЛА 116-ої окремої механізованої бригади не забарилося.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці ліквідували окупанта влучним скидом боєприпасу.
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Колись говорив з однією розумною людиною : проукраїнськи налаштованим євреєм, викладачем університету І він цікаву думку висловив: "Росія і росіяни - дивні люди Вони не можуть жить без ворога! Якого-завгодно - чи зовнішнього, чи внутрішнього Якщо у них відсутній зовнішній ворог - вони в своєму середовищі вишукують "внутрішнього" - щоб на нього звалить свої невдачі та негаразди Раніше звинувачували "жидів" Євреї, в основному, виїхали Вони призначили ворогами чеченців Потім - грузинів Тепер - українців Якщо Україна вистоїть - вони почнуть "пересувать "хахлоф" усередині Росії - щоб відомстить за програш у війні!"
А тепер "приміряй" те саме до кацапа!
- Майна!
- На-на.
Бот, я тебе на твоём понятном для тебя наречии напишу - не используй переводчик. Тебя это только выдаёт )))
- Пачиму хахлы ржут, кагда читают наши камменты, каторые мы пишем на хахляцкам?
- Патаму что наш русско-хахляцкий переводчик, на Гугле, саставляли не хахлы, а русскаязычные жиды - типа Салавьёва!
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Балета. Тихо. Соловьи тихо. Скабеева?