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Российский солдат показывает средний палец оператору нашего дрона, после чего на захватчика сбрасывают боеприпас.. ВИДЕО

Дерзкий раненый российский солдат решился показать средний палец оператору украинского дрона. Наказание от пилота подразделения БпЛА 116-й отдельной механизированной бригады не заставило себя ждать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы ликвидировали оккупанта точным сбросом боеприпаса.

Также смотрите: Оккупант пытается сбить дрон-камикадзе жгутом Эсмарха. ВИДЕО

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армия РФ (19197) ликвидация (3534)


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Топ комментарии
+38
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23.08.2024 10:49
+32
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23.08.2024 10:48
+17
за таке дають героя расії.
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23.08.2024 10:49
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23.08.2024 10:48 Ответить
за таке дають героя расії.
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23.08.2024 10:49 Ответить
Якийсь він не скрєпний фак показав замість скрепного по локоть ...
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23.08.2024 10:55 Ответить
Фак - це взагалі не скрєпно. Мав бути кукіш (хоча і він не скрєпний теж, якщо розібратись).
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23.08.2024 11:09 Ответить
Ти трішки неправий! У кацапів "найскрепніше" - це спустить штани і показать голу сраку! Більше десяти років прослужив у Росії Часто їздив поїздами - від Смоленська - і до Владивостока Від Мурманська - і до Ростова-на-Дону І часто бачив, як поїзди, що рухалися по залізниці, "віталися" кацапами голими сраками Особливо ********* подібне жителі Уральського регіону
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23.08.2024 11:13 Ответить
ти від них незаразився?
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23.08.2024 11:33 Ответить
А чого це тебе так цікавить?
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23.08.2024 11:38 Ответить
з ким поведешся
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23.08.2024 11:51 Ответить
У тебе кишечник переповнився? Вирішив "висраться"? Так учора вже одному такому "запор" організували Тепер тужиться в "бані"
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23.08.2024 11:57 Ответить
ти все сказав?
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23.08.2024 13:28 Ответить
А ти готуєшся "срач" розпочать? Уже "штани тріщать"?
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23.08.2024 14:05 Ответить
я думав що ти вже паришся
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23.08.2024 14:43 Ответить
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23.08.2024 14:58 Ответить
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23.08.2024 20:58 Ответить
Да он уже подыхал, то он шоб не мучиться выпросил добить... У меня встречный вопрос есть: Вот на форумах каждый день, один и тот же человек устраивает с факами скандал. Карл, слышишь, это диагноз?
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23.08.2024 16:54 Ответить
Угу...Посмертно.
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23.08.2024 11:04 Ответить
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23.08.2024 10:49 Ответить
Так і хочеться спитать: "А ви ніколи не пробували НІ З КИМ НЕ ВОЮВАТЬ?"
Колись говорив з однією розумною людиною : проукраїнськи налаштованим євреєм, викладачем університету І він цікаву думку висловив: "Росія і росіяни - дивні люди Вони не можуть жить без ворога! Якого-завгодно - чи зовнішнього, чи внутрішнього Якщо у них відсутній зовнішній ворог - вони в своєму середовищі вишукують "внутрішнього" - щоб на нього звалить свої невдачі та негаразди Раніше звинувачували "жидів" Євреї, в основному, виїхали Вони призначили ворогами чеченців Потім - грузинів Тепер - українців Якщо Україна вистоїть - вони почнуть "пересувать "хахлоф" усередині Росії - щоб відомстить за програш у війні!"
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23.08.2024 11:26 Ответить
а какже вяличие? без войны против заведомо слабого как его показать? против чечни както неубедительно вышло. ивиняться теперь приходится.ну так давайте против хохлов повоюем. они же даже не ожидают что мы нападем. вот тогда все точно поймут что мы вяликие
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23.08.2024 12:29 Ответить
"По свидетельствам офицера 1-й Туземной дивизии Де Витта: «Удельный вес чеченца как воина невелик; по натуре он - разбойник-абрек, и притом не из смелых: жертву себе он всегда намечает слабую и в случае победы над ней становится жесток до садизма. В бою единственным двигателем его является жажда грабежа"
А тепер "приміряй" те саме до кацапа!
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23.08.2024 12:33 Ответить
помститися
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24.08.2024 01:12 Ответить
Він показав середній палець .... СВОЇЙ ДОЛІ. І вона його приГОЛУБИЛА.
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23.08.2024 10:50 Ответить
Ех нема в нього тепер ні пальця ні життя а могло сидіти дома жерти бражку закусювать мухоморами та плодить собі подібних
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23.08.2024 10:50 Ответить
Ось про таких навіть сами кауапи говорять "пальцєм сдєланий"
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23.08.2024 10:50 Ответить
Місяць назад сердечко показував - один хер - смерть
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23.08.2024 10:53 Ответить
Перклад:
- Майна!
- На-на.
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23.08.2024 10:53 Ответить
Вот да чєго еті срєдніє пальци даводят!
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23.08.2024 10:53 Ответить
Ну він мабуть щось таке чув про срєдінний путь...
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23.08.2024 11:06 Ответить
Який там патріот? Довб..*** та окупант
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23.08.2024 11:06 Ответить
Вообще-то, правильно "час до школи", а не "година в школі" )))).
Бот, я тебе на твоём понятном для тебя наречии напишу - не используй переводчик. Тебя это только выдаёт )))
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23.08.2024 11:21 Ответить
Лахтинські батраки на зміні:
- Пачиму хахлы ржут, кагда читают наши камменты, каторые мы пишем на хахляцкам?
- Патаму что наш русско-хахляцкий переводчик, на Гугле, саставляли не хахлы, а русскаязычные жиды - типа Салавьёва!

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23.08.2024 11:40 Ответить
Теперь русня слепит героический фильм, это будет финальной сценой. Не удивлюсь, если и музыку эту оставят.
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23.08.2024 10:59 Ответить
Ліберастіческій фак одолєл православний кукіш в скрепотрясном бєссознатєльном. Ета фіаска.
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23.08.2024 11:02 Ответить
Цікаве спостереження.
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23.08.2024 14:25 Ответить
То він собі той палець показав! Собі, дурепі
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23.08.2024 11:05 Ответить
З лука йому не стрілять.
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23.08.2024 11:08 Ответить
Арv
Ь
Балета. Тихо. Соловьи тихо. Скабеева?
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23.08.2024 11:31 Ответить
А не надо хамить…
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23.08.2024 11:08 Ответить
Якщо я бот? Треба подумати.ти *******?
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23.08.2024 11:25 Ответить
Мразь кацапська, вилупок, тьфу
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23.08.2024 11:32 Ответить
зсу виконуть бажання!
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23.08.2024 11:39 Ответить
Середній палець у москалів зовсім не означає те,що розуміють у всьому світі.Він означає - я адін у родітєлєв,пажалєйтє...
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23.08.2024 13:00 Ответить
То он оператору показывал своего фюрера в натуральную величину
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23.08.2024 14:30 Ответить
это же надо быть таким стадом, бояться выгнать крысеныша из кремля, и не бояться пойти к нам сдохнуть. дебилы млять
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23.08.2024 15:11 Ответить
ЕСТЬ ОРГАНИЗМЫ КОТОРЫЕ ХОТЯТ УМЕРЕТЬ !!!
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23.08.2024 23:32 Ответить
Ну прям Терминатор, палец перед смертью показал. Но не угадал какой, за что и был отправлен к Кобзону.
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24.08.2024 01:13 Ответить
Полюбому НАТІвця завалили. Факи срасійці не показують,.
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24.08.2024 09:03 Ответить
Яке прохання кацап показав, те і одержав.
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24.08.2024 20:48 Ответить
 
 