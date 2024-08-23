На півдні минулої доби втрати ворога становлять 73 окупанти, на Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог штурмових і наступальних дій не проводив, - Сили оборони

В операційній зоні Сил оборони Півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів. На Оріхівському та Придніпровському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

"Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, активно ведуть аеророзвідку. За минулу добу в операційній зоні зафіксовано проліт 175 розвідувальних БпЛА.

Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій, ворог минулої доби застосував 190 FPV-дронів, 3 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 221 осколковий боєприпас", - йдеться в повідомленні.

Втрати ворога за добу

Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 73 особи.

Також ворог втратив 29 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

9 артилерійських систем;

12 одиниць автобронетехніки;

2 розвідувальних БпЛА;

2 човни;

2 комплекси відеоспостереження;

2 мотоцикли.

Крім того, уражено:

1 польовий пункт боєпостачання;

1 спостережний пункт;

12 бліндажів;

1 вогнева позиція;

1 електростанція;

1 станція супутникового зв’язку "Starlink" та 1 трансформатор.

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