На півдні минулої доби втрати ворога становлять 73 окупанти, на Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог штурмових і наступальних дій не проводив, - Сили оборони
В операційній зоні Сил оборони Півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів. На Оріхівському та Придніпровському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.
"Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, активно ведуть аеророзвідку. За минулу добу в операційній зоні зафіксовано проліт 175 розвідувальних БпЛА.
Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій, ворог минулої доби застосував 190 FPV-дронів, 3 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 221 осколковий боєприпас", - йдеться в повідомленні.
Втрати ворога за добу
Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 73 особи.
Також ворог втратив 29 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 9 артилерійських систем;
- 12 одиниць автобронетехніки;
- 2 розвідувальних БпЛА;
- 2 човни;
- 2 комплекси відеоспостереження;
- 2 мотоцикли.
Крім того, уражено:
- 1 польовий пункт боєпостачання;
- 1 спостережний пункт;
- 12 бліндажів;
- 1 вогнева позиція;
- 1 електростанція;
- 1 станція супутникового зв’язку "Starlink" та 1 трансформатор.
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