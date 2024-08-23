Силы обороны остановили работу Керченской паромной переправы, - Чубаров

Благодаря успешной операции украинских защитников остановлена работа Керченской паромной переправы. Захватчики будут пытаться поставлять горюче-смазочные материалы во временно оккупированный Крым по суше.

Об этом в Телеграме сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря успешной операции Сил обороны Украины работа Керченской паромной переправы остановлена. При этом российские оккупанты утверждают, что, мол, паромная переправа остановлена временно, так сказать, на "период ликвидации последствий в порту "Кавказ", будут пытаться поставлять в оккупированный Крым горюче-смазочные материалами по суше, через оккупированные Мариуполь, Мелитополь, Херсон", - отметил он.

Чубаров выразил убеждение, что автоцистерны будут "достойно встречены" на суше нашими воинами.

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Как сообщалось, 22 августа Россия заявила об атаке на паром "Конро Трейдер", который находился в порту "Кавказ" в Краснодарском крае на косе Чушка. На нем было 30 топливных цистерн.

В ВМС ВСУ официально подтвердили уничтожение российского парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ.