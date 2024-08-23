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Силы обороны остановили работу Керченской паромной переправы, - Чубаров

Операція Сил оборони зупинила роботу Керченської поромної переправи

Благодаря успешной операции украинских защитников остановлена работа Керченской паромной переправы. Захватчики будут пытаться поставлять горюче-смазочные материалы во временно оккупированный Крым по суше.

Об этом в Телеграме сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря успешной операции Сил обороны Украины работа Керченской паромной переправы остановлена. При этом российские оккупанты утверждают, что, мол, паромная переправа остановлена временно, так сказать, на "период ликвидации последствий в порту "Кавказ", будут пытаться поставлять в оккупированный Крым горюче-смазочные материалами по суше, через оккупированные Мариуполь, Мелитополь, Херсон", - отметил он.

Чубаров выразил убеждение, что автоцистерны будут "достойно встречены" на суше нашими воинами.

Сили оборони зупинили роботу Керченської поромної переправи

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Как сообщалось, 22 августа Россия заявила об атаке на паром "Конро Трейдер", который находился в порту "Кавказ" в Краснодарском крае на косе Чушка. На нем было 30 топливных цистерн.

В ВМС ВСУ официально подтвердили уничтожение российского парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ.

Автор: 

Крым (26363) Чубаров (941) паром (87) Керченский мост (392)


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Топ комментарии
+6
тепер треба чекати потяги з цистернами на двох новозбудованих мостах https://www.google.com/maps/place/47%C2%B024 тут , і ще через Кальміус https://www.google.com/maps/place/47%C2%B025 тут .
Буде достатньо одного атакамса по мосту в момент проїзду потяга. Тому аеророзвідка там буде вкрай важлива.
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23.08.2024 12:34
+3
наразі кацапи не мають сполучення ж\д поромів, бо пошкоджені "Славянин" і "Авнгард" на довгому ремонті, старих невеликих "Анненкова" і "Петровского" в Азовському морі нема. Можуть хіба що автомобільними паромчиками перевозити автоцистерни, але це об'єми на порядки менші.
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23.08.2024 12:41
+2
Бояться! Одні кажуть що той міст "насилу дихає" (тому пускають лише "укорочені" електрички) Хтось каже - що не хочуть щоб повторився минулорічний удар - коли цистерни на мосту горіли
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23.08.2024 12:19
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Ти куй. Поіменно. Хто? Не ж ти піарщик.
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23.08.2024 12:07 Ответить
Москальня і так знає.
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23.08.2024 12:08 Ответить
по суші, через окуповані Маріуполь, Мелітополь, Херсон", - зазначив він. Джерело:
**********
Ну да, - нехай везуть через Херсон. В Херсоні їх зустрінуть з розпростертими обіймами.
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23.08.2024 12:10 Ответить
Чубаров протупив, маючи на увазі окуповану частину Херсонської області.
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23.08.2024 12:12 Ответить
До речі, топити пороми пропонував ще у далекому 2014 році депутат ВР Сенченко. Але тоді всі побоялися.
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23.08.2024 12:12 Ответить
Так а по керченському мосту хіба не ходять жд цистерни?
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23.08.2024 12:12 Ответить
Бояться! Одні кажуть що той міст "насилу дихає" (тому пускають лише "укорочені" електрички) Хтось каже - що не хочуть щоб повторився минулорічний удар - коли цистерни на мосту горіли
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23.08.2024 12:19 Ответить
ні. З моменту пожежі на мосту.
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23.08.2024 12:26 Ответить
При такой температуре горения отпускается арматура мостовых ж\б конструкций
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23.08.2024 13:23 Ответить
так зупигили чи ні...чи частковозупинили...Взагалі то це білий шум від зелених падлюк...аби про Покровск не запитували...
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23.08.2024 12:19 Ответить
наразі кацапи не мають сполучення ж\д поромів, бо пошкоджені "Славянин" і "Авнгард" на довгому ремонті, старих невеликих "Анненкова" і "Петровского" в Азовському морі нема. Можуть хіба що автомобільними паромчиками перевозити автоцистерни, але це об'єми на порядки менші.
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23.08.2024 12:41 Ответить
тепер треба чекати потяги з цистернами на двох новозбудованих мостах https://www.google.com/maps/place/47%C2%B024 тут , і ще через Кальміус https://www.google.com/maps/place/47%C2%B025 тут .
Буде достатньо одного атакамса по мосту в момент проїзду потяга. Тому аеророзвідка там буде вкрай важлива.
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23.08.2024 12:34 Ответить
чомусь нема новин про враження мостів на нов збулованих лініях жд біля маріка і волновахи атакож НПЗ в росії
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23.08.2024 13:04 Ответить
поГромная переправа.
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24.08.2024 03:11 Ответить
 
 