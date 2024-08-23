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Сили оборони зупинили роботу Керченської поромної переправи, - Чубаров

Операція Сил оборони зупинила роботу Керченської поромної переправи

Завдяки успішній операції українських захисників зупинена робота Керченської поромної переправи. Загарбники намагатимуться постачати пально-мастильні матеріали в тимчасово окупований Крим по суші.

Про це у Телеграмі повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки успішній операції Сил оборони України роботу Керченської поромної переправи зупинено. При цьому російські окупанти стверджують, що, мовляв, поромну переправу зупинено тимчасово, так би мовити, на "період ліквідації наслідків у порту "Кавказ", намагатимуться постачати в окупований Крим пально-мастильні матеріалами по суші, через окуповані Маріуполь, Мелітополь, Херсон", - зазначив він.

Чубаров висловив переконання, що автоцистерни будуть "гідно зустрінуті" на суші нашими воїнами.

Сили оборони зупинили роботу Керченської поромної переправи

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Як повідомлялося, 22 серпня Росія заявила про атаку на пором "Конро Трейдер", який перебував у порту "Кавказ" у Краснодарському краї на косі Чушка. На ньому було 30 паливних цистерн.

У ВМС ЗСУ офіційно підтвердили знищення російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ.

Автор: 

Крим (14125) Чубаров (563) пором (96) Керченський міст (531)


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Топ коментарі
+6
тепер треба чекати потяги з цистернами на двох новозбудованих мостах https://www.google.com/maps/place/47%C2%B024 тут , і ще через Кальміус https://www.google.com/maps/place/47%C2%B025 тут .
Буде достатньо одного атакамса по мосту в момент проїзду потяга. Тому аеророзвідка там буде вкрай важлива.
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23.08.2024 12:34
+3
наразі кацапи не мають сполучення ж\д поромів, бо пошкоджені "Славянин" і "Авнгард" на довгому ремонті, старих невеликих "Анненкова" і "Петровского" в Азовському морі нема. Можуть хіба що автомобільними паромчиками перевозити автоцистерни, але це об'єми на порядки менші.
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23.08.2024 12:41
+2
Бояться! Одні кажуть що той міст "насилу дихає" (тому пускають лише "укорочені" електрички) Хтось каже - що не хочуть щоб повторився минулорічний удар - коли цистерни на мосту горіли
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23.08.2024 12:19
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Ти куй. Поіменно. Хто? Не ж ти піарщик.
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23.08.2024 12:07 Відповісти
Москальня і так знає.
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23.08.2024 12:08 Відповісти
по суші, через окуповані Маріуполь, Мелітополь, Херсон", - зазначив він. Джерело:
**********
Ну да, - нехай везуть через Херсон. В Херсоні їх зустрінуть з розпростертими обіймами.
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23.08.2024 12:10 Відповісти
Чубаров протупив, маючи на увазі окуповану частину Херсонської області.
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23.08.2024 12:12 Відповісти
До речі, топити пороми пропонував ще у далекому 2014 році депутат ВР Сенченко. Але тоді всі побоялися.
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23.08.2024 12:12 Відповісти
Так а по керченському мосту хіба не ходять жд цистерни?
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23.08.2024 12:12 Відповісти
Бояться! Одні кажуть що той міст "насилу дихає" (тому пускають лише "укорочені" електрички) Хтось каже - що не хочуть щоб повторився минулорічний удар - коли цистерни на мосту горіли
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23.08.2024 12:19 Відповісти
ні. З моменту пожежі на мосту.
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23.08.2024 12:26 Відповісти
При такой температуре горения отпускается арматура мостовых ж\б конструкций
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23.08.2024 13:23 Відповісти
так зупигили чи ні...чи частковозупинили...Взагалі то це білий шум від зелених падлюк...аби про Покровск не запитували...
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23.08.2024 12:19 Відповісти
наразі кацапи не мають сполучення ж\д поромів, бо пошкоджені "Славянин" і "Авнгард" на довгому ремонті, старих невеликих "Анненкова" і "Петровского" в Азовському морі нема. Можуть хіба що автомобільними паромчиками перевозити автоцистерни, але це об'єми на порядки менші.
показати весь коментар
23.08.2024 12:41 Відповісти
тепер треба чекати потяги з цистернами на двох новозбудованих мостах https://www.google.com/maps/place/47%C2%B024 тут , і ще через Кальміус https://www.google.com/maps/place/47%C2%B025 тут .
Буде достатньо одного атакамса по мосту в момент проїзду потяга. Тому аеророзвідка там буде вкрай важлива.
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23.08.2024 12:34 Відповісти
чомусь нема новин про враження мостів на нов збулованих лініях жд біля маріка і волновахи атакож НПЗ в росії
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23.08.2024 13:04 Відповісти
поГромная переправа.
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24.08.2024 03:11 Відповісти
 
 