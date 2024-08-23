Сили оборони зупинили роботу Керченської поромної переправи, - Чубаров
Завдяки успішній операції українських захисників зупинена робота Керченської поромної переправи. Загарбники намагатимуться постачати пально-мастильні матеріали в тимчасово окупований Крим по суші.
Про це у Телеграмі повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.
"Завдяки успішній операції Сил оборони України роботу Керченської поромної переправи зупинено. При цьому російські окупанти стверджують, що, мовляв, поромну переправу зупинено тимчасово, так би мовити, на "період ліквідації наслідків у порту "Кавказ", намагатимуться постачати в окупований Крим пально-мастильні матеріалами по суші, через окуповані Маріуполь, Мелітополь, Херсон", - зазначив він.
Чубаров висловив переконання, що автоцистерни будуть "гідно зустрінуті" на суші нашими воїнами.
Як повідомлялося, 22 серпня Росія заявила про атаку на пором "Конро Трейдер", який перебував у порту "Кавказ" у Краснодарському краї на косі Чушка. На ньому було 30 паливних цистерн.
У ВМС ЗСУ офіційно підтвердили знищення російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ.
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Ну да, - нехай везуть через Херсон. В Херсоні їх зустрінуть з розпростертими обіймами.
Буде достатньо одного атакамса по мосту в момент проїзду потяга. Тому аеророзвідка там буде вкрай важлива.