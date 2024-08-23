Успех Украины на Курщине висит на волоске, Запад должен предоставить больше оружия, - The Telegraph
Давление со стороны России на востоке Украины растет, поэтому Киев должен быстро достичь больших успехов в Курской области, чтобы замедлить наступление РФ в самой Украине. Для этого Запад должен предоставить больше оружия и разрешений для его использования.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в колонке для The Telegraph исполнительный директор Общества Генри Джексона трансатлантического аналитического центра по вопросам внешней политики и национальной безопасности Алена Гливко.
Она отмечает, что операция Украины в Курской области РФ ошеломила Москву. Кремль уже готовит свое население к тому, что это вторжение продлится "месяцы".
"И все же, важно признать, что успех операции в военном плане все еще очень сильно висит на волоске. Хотя есть свидетельства того, что некоторые российские войска перебрасывают из Украины для противодействия вторжению, наступление Москвы на Донетчине не останавливается; город Нью-Йорк - можно сказать, символично, учитывая вялую американскую поддержку Киева в начале этого года - пал. Это тревожный знак, поскольку стратегическая диверсия является ключевой целью для Украины", - говорится в материале.
"С политической точки зрения, от успеха этой операции для Зеленского зависит очень многое. Это азартная игра с высоким риском и высоким вознаграждением. Он может попытаться использовать захваченных российских призывников как рычаг для освобождения украинских военнопленных. Что еще важнее, удержание Курска может сыграть значительную роль в приближении переговоров с Россией", - отмечает автор.
Запад должен действовать
Все это акцентирует насущную необходимость для Запада предоставить Украине больше оружия и разрешений для его использования. Удержание Курска и, возможно, даже Брянска или Белгорода в ближайшем будущем станет решающим козырем, если это произойдет.
"Опять же, это были бы достижения, достигнутые вопреки, а не благодаря поддержке Запада. Тот факт, что вторжение до сих пор не побудило такие страны, как Великобритания, санкционировать дальнейшую передачу оружия, например, ракет Storm Shadow, вызывает удивление и разочарование, учитывая роль Великобритании в том, что она задает тон другим государствам НАТО", - говорится в статье.
Ведь Курская операция фатально подорвала аргумент о том, что Россия применит ядерное оружие, если будет пересечена определенная граница. Но Запад все еще колеблется, отмечает Гливко.
"Поэтому следующий логичный шаг очевиден: Запад должен предоставить Украине больше оружия и разрешений. Если Курская операция не достигнет своих целей, а Москва продолжит продвигаться в Украине, она мало что даст. Очень многое зависит от ближайших дней. Великобритания и Запад должны действовать до того, как возможность будет потеряна", - добавляет The Telegraph.
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