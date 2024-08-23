РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11133 посетителя онлайн
Новости Война
7 842 22

Успех Украины на Курщине висит на волоске, Запад должен предоставить больше оружия, - The Telegraph

The Telegraph про операцію України в Курській області РФ

Давление со стороны России на востоке Украины растет, поэтому Киев должен быстро достичь больших успехов в Курской области, чтобы замедлить наступление РФ в самой Украине. Для этого Запад должен предоставить больше оружия и разрешений для его использования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в колонке для The Telegraph исполнительный директор Общества Генри Джексона трансатлантического аналитического центра по вопросам внешней политики и национальной безопасности Алена Гливко.

Она отмечает, что операция Украины в Курской области РФ ошеломила Москву. Кремль уже готовит свое население к тому, что это вторжение продлится "месяцы".

"И все же, важно признать, что успех операции в военном плане все еще очень сильно висит на волоске. Хотя есть свидетельства того, что некоторые российские войска перебрасывают из Украины для противодействия вторжению, наступление Москвы на Донетчине не останавливается; город Нью-Йорк - можно сказать, символично, учитывая вялую американскую поддержку Киева в начале этого года - пал. Это тревожный знак, поскольку стратегическая диверсия является ключевой целью для Украины", - говорится в материале.

Читайте также: Остин и Умеров обсудят, планирует ли Украина удерживать территорию Курщины, - Пентагон

"С политической точки зрения, от успеха этой операции для Зеленского зависит очень многое. Это азартная игра с высоким риском и высоким вознаграждением. Он может попытаться использовать захваченных российских призывников как рычаг для освобождения украинских военнопленных. Что еще важнее, удержание Курска может сыграть значительную роль в приближении переговоров с Россией", - отмечает автор.

Запад должен действовать

Все это акцентирует насущную необходимость для Запада предоставить Украине больше оружия и разрешений для его использования. Удержание Курска и, возможно, даже Брянска или Белгорода в ближайшем будущем станет решающим козырем, если это произойдет.

"Опять же, это были бы достижения, достигнутые вопреки, а не благодаря поддержке Запада. Тот факт, что вторжение до сих пор не побудило такие страны, как Великобритания, санкционировать дальнейшую передачу оружия, например, ракет Storm Shadow, вызывает удивление и разочарование, учитывая роль Великобритании в том, что она задает тон другим государствам НАТО", - говорится в статье.

Читайте также: Операции ВСУ в Курской области начались традиционно, - Генштаб Эстонии

Ведь Курская операция фатально подорвала аргумент о том, что Россия применит ядерное оружие, если будет пересечена определенная граница. Но Запад все еще колеблется, отмечает Гливко.

"Поэтому следующий логичный шаг очевиден: Запад должен предоставить Украине больше оружия и разрешений. Если Курская операция не достигнет своих целей, а Москва продолжит продвигаться в Украине, она мало что даст. Очень многое зависит от ближайших дней. Великобритания и Запад должны действовать до того, как возможность будет потеряна", - добавляет The Telegraph.

Автор: 

оружие (10198) Курск (1074)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Дайте, дайте, дайте..., у нас все висить на волосині, але красти не перестають!
Неіснуючі дороги, лексуси та парки розваг... А десь там війна... Шапіто...
показать весь комментарий
23.08.2024 15:15
+4
До яких пір всілякі чиновники на умовах анонімності, мамкині експерти та просто балаболи будуть забивати своїм лайном інформпростір?
показать весь комментарий
23.08.2024 15:15
+4
Це все наслідоу пройобаної комунікації держави з населенням: держава нічого не каже, та власне державі ніхто не довіряє. Тому це вже наслідок, який так чи інакше був би
показать весь комментарий
23.08.2024 15:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дайте, дайте, дайте..., у нас все висить на волосині, але красти не перестають!
Неіснуючі дороги, лексуси та парки розваг... А десь там війна... Шапіто...
показать весь комментарий
23.08.2024 15:15 Ответить
ліліпутін незважає на Курськ - і ти не зважай
це шіпіто ліліпутіних
показать весь комментарий
23.08.2024 17:18 Ответить
А в тебе що вкрали ?
показать весь комментарий
23.08.2024 18:59 Ответить
До яких пір всілякі чиновники на умовах анонімності, мамкині експерти та просто балаболи будуть забивати своїм лайном інформпростір?
показать весь комментарий
23.08.2024 15:15 Ответить
Це все наслідоу пройобаної комунікації держави з населенням: держава нічого не каже, та власне державі ніхто не довіряє. Тому це вже наслідок, який так чи інакше був би
показать весь комментарий
23.08.2024 15:33 Ответить
Наслідок голосування "мудрога наріду" в квітні 19-го... Звідти все - і дебільна влада, і оскаженіла корупція, і війна, смерті, руйнації... все має свою ціну, а найдорожче обходиться дурість і дебілізм, особливо, якщо то масове...
показать весь комментарий
23.08.2024 15:37 Ответить
Не тіш себе-за 30 років мудрий нарід вибмрав одне лайно та погань ...без виключення..наслідок цього -Україна найбідніша країна європи і населення скоротилось в 2 рази
показать весь комментарий
23.08.2024 15:52 Ответить
Марафон понад усе.
показать весь комментарий
23.08.2024 16:40 Ответить
Так камала прийде і все дасть. Тут же ж всі на неї моляться.
показать весь комментарий
23.08.2024 15:29 Ответить
Просто надіються шо при Камалі НІЧОГО не зміниться
показать весь комментарий
23.08.2024 15:54 Ответить
як мінімум, не зміниться в гіршу сторону
показать весь комментарий
23.08.2024 19:57 Ответить
Ну так при такій війні,саме Україні гірше.Чи ви думаєте,що така війна буде вічно тягнутися? Москаль тут все зруйнує.
показать весь комментарий
24.08.2024 02:59 Ответить
Навіть читати не хочу,бо хто на сьогодні ще не проаналізував Курщину
показать весь комментарий
23.08.2024 15:34 Ответить
Ні на якій волосині нічого не висить, зброї та *********** витачає, їх по суті завжди буде малувато, але як є так є! Кремілвська пропаганда почала через продажні західні змі поширювати свої кацапські наративи!
показать весь комментарий
23.08.2024 16:56 Ответить
Судячіи по тому, кого замість нас заводять, Покровськ зливають навмисно
показать весь комментарий
23.08.2024 17:59 Ответить
я зрозумів тебе, воїне.
Хреново...
показать весь комментарий
23.08.2024 20:00 Ответить
https://mezha.net/ua/bukvy/norvehiia-finansuvatyme-vyrobnytstvo-snariadiv-v-ukraini/ Норвегія фінансуватиме виробництво снарядів в Україні і надала Україні ліцензію на виробництво 155 мм снарядів та погодилася профінансувати цей процес. Про це https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oppskrift/id3051006/ повідомляє урядовий портал Норвегії.

Норвезька компанія Nammo уклала угоду, яка налагодить ліцензійне виробництво артилерійських снарядів українською оборонною компанією коштом Норвегії.
"Норвегія наразі робить внесок, передаючи ********** зі своїх власних запасів і безпосередньо від промисловості. Тепер Nammo хоче поділитися своїм рецептом з Україною. Це означає, що українські сили можуть отримувати постачання швидше", - каже міністр оборони Бйорн Арільд Грам.
За словами міністра закордонних справ Еспена Барт Ейде, для України та для нашої власної безпеки абсолютно важливо, щоб Норвегія продовжувала підтримувати оборонну боротьбу України.
показать весь комментарий
23.08.2024 20:04 Ответить
....подив і розчарування, враховуючи роль Великобританії в тому, що вона роззброїла Україну за пусті обіцянки.
показать весь комментарий
24.08.2024 02:23 Ответить
 
 