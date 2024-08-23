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Новини Війна
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Успіх України на Курщині висить на волосині, Захід має надати більше зброї, - The Telegraph

The Telegraph про операцію України в Курській області РФ

Тиск з боку Росії на сході України зростає, тому Київ повинен швидко досягти більших успіхів у Курській області, щоб уповільнити наступ РФ в самій Україні. Для цього Захід має надати більше зброї та дозволів для її використання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише в колонці для The Telegraph виконавча директорка Товариства Генрі Джексона, трансатлантичного аналітичного центру з питань зовнішньої політики та національної безпеки Альона Гливко.

Вона наголошує, що операція України в Курській області РФ приголомшила Москву. Кремль уже готує своє населення до того, що це вторгнення триватиме "місяці".

"І все ж, важливо визнати, що успіх операції у військовому плані все ще дуже сильно висить на волосині. Хоча є свідчення того, що деякі російські війська перекидають з України для протидії вторгненню, наступ Москви на Донбасі не припиняється; місто Нью-Йорк – можна сказати, символічно, враховуючи мляву американську підтримку Києва на початку цього року – впало. Це тривожний знак, оскільки стратегічна диверсія є ключовою метою для України", - йдеться у матеріалі.

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"З політичного погляду, від успіху цієї операції для Зеленського залежить дуже багато. Це азартна гра з високим ризиком і високою винагородою. Він може спробувати використати захоплених російських призовників як важіль для звільнення українських військовополонених. Що ще важливіше, утримання Курська може відіграти значну роль у наближенні переговорів з Росією",  - зазначає авторка.

Захід має діяти

Все це акцентує нагальну необхідність для Заходу надати Україні більше зброї та дозволів для її використання. Утримання Курська і, можливо, навіть Брянська чи Бєлгорода в найближчому майбутньому стане вирішальним козирем, якщо це станеться.

"Знову ж таки, це були б здобутки, досягнуті всупереч, а не завдяки підтримці Заходу. Той факт, що вторгнення досі не спонукало такі країни, як Великобританія, санкціонувати подальшу передачу зброї, наприклад, ракет Storm Shadow, викликає подив і розчарування, враховуючи роль Великобританії в тому, що вона задає тон іншим державам НАТО", - йдеться у статті.

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Адже Курська операція фатально підірвала аргумент про те, що Росія застосує ядерну зброю, якщо буде перетнуто певну межу. Але Захід все ще вагається, наголошує Гливко.

"Тому наступний логічний крок очевидний: Захід має надати Україні більше зброї та дозволів. Якщо Курська операція не досягне своїх цілей, а Москва продовжить просуватися в Україні, вона мало що дасть. Дуже багато залежить від найближчих днів. Британія і Захід повинні діяти до того, як можливість буде втрачена", - додає The Telegraph.

Автор: 

зброя (7435) Курськ (1085)


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Топ коментарі
+11
Дайте, дайте, дайте..., у нас все висить на волосині, але красти не перестають!
Неіснуючі дороги, лексуси та парки розваг... А десь там війна... Шапіто...
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23.08.2024 15:15
+4
До яких пір всілякі чиновники на умовах анонімності, мамкині експерти та просто балаболи будуть забивати своїм лайном інформпростір?
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23.08.2024 15:15
+4
Це все наслідоу пройобаної комунікації держави з населенням: держава нічого не каже, та власне державі ніхто не довіряє. Тому це вже наслідок, який так чи інакше був би
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23.08.2024 15:33
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Дайте, дайте, дайте..., у нас все висить на волосині, але красти не перестають!
Неіснуючі дороги, лексуси та парки розваг... А десь там війна... Шапіто...
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23.08.2024 15:15 Відповісти
ліліпутін незважає на Курськ - і ти не зважай
це шіпіто ліліпутіних
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23.08.2024 17:18 Відповісти
А в тебе що вкрали ?
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23.08.2024 18:59 Відповісти
До яких пір всілякі чиновники на умовах анонімності, мамкині експерти та просто балаболи будуть забивати своїм лайном інформпростір?
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23.08.2024 15:15 Відповісти
Це все наслідоу пройобаної комунікації держави з населенням: держава нічого не каже, та власне державі ніхто не довіряє. Тому це вже наслідок, який так чи інакше був би
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23.08.2024 15:33 Відповісти
Наслідок голосування "мудрога наріду" в квітні 19-го... Звідти все - і дебільна влада, і оскаженіла корупція, і війна, смерті, руйнації... все має свою ціну, а найдорожче обходиться дурість і дебілізм, особливо, якщо то масове...
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23.08.2024 15:37 Відповісти
Не тіш себе-за 30 років мудрий нарід вибмрав одне лайно та погань ...без виключення..наслідок цього -Україна найбідніша країна європи і населення скоротилось в 2 рази
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23.08.2024 15:52 Відповісти
Марафон понад усе.
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23.08.2024 16:40 Відповісти
Так камала прийде і все дасть. Тут же ж всі на неї моляться.
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23.08.2024 15:29 Відповісти
Просто надіються шо при Камалі НІЧОГО не зміниться
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23.08.2024 15:54 Відповісти
як мінімум, не зміниться в гіршу сторону
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23.08.2024 19:57 Відповісти
Ну так при такій війні,саме Україні гірше.Чи ви думаєте,що така війна буде вічно тягнутися? Москаль тут все зруйнує.
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24.08.2024 02:59 Відповісти
Навіть читати не хочу,бо хто на сьогодні ще не проаналізував Курщину
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23.08.2024 15:34 Відповісти
Ні на якій волосині нічого не висить, зброї та *********** витачає, їх по суті завжди буде малувато, але як є так є! Кремілвська пропаганда почала через продажні західні змі поширювати свої кацапські наративи!
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23.08.2024 16:56 Відповісти
Судячіи по тому, кого замість нас заводять, Покровськ зливають навмисно
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23.08.2024 17:59 Відповісти
я зрозумів тебе, воїне.
Хреново...
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23.08.2024 20:00 Відповісти
https://mezha.net/ua/bukvy/norvehiia-finansuvatyme-vyrobnytstvo-snariadiv-v-ukraini/ Норвегія фінансуватиме виробництво снарядів в Україні і надала Україні ліцензію на виробництво 155 мм снарядів та погодилася профінансувати цей процес. Про це https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oppskrift/id3051006/ повідомляє урядовий портал Норвегії.

Норвезька компанія Nammo уклала угоду, яка налагодить ліцензійне виробництво артилерійських снарядів українською оборонною компанією коштом Норвегії.
"Норвегія наразі робить внесок, передаючи ********** зі своїх власних запасів і безпосередньо від промисловості. Тепер Nammo хоче поділитися своїм рецептом з Україною. Це означає, що українські сили можуть отримувати постачання швидше", - каже міністр оборони Бйорн Арільд Грам.
За словами міністра закордонних справ Еспена Барт Ейде, для України та для нашої власної безпеки абсолютно важливо, щоб Норвегія продовжувала підтримувати оборонну боротьбу України.
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23.08.2024 20:04 Відповісти
....подив і розчарування, враховуючи роль Великобританії в тому, що вона роззброїла Україну за пусті обіцянки.
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24.08.2024 02:23 Відповісти
 
 