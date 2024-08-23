Успіх України на Курщині висить на волосині, Захід має надати більше зброї, - The Telegraph
Тиск з боку Росії на сході України зростає, тому Київ повинен швидко досягти більших успіхів у Курській області, щоб уповільнити наступ РФ в самій Україні. Для цього Захід має надати більше зброї та дозволів для її використання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише в колонці для The Telegraph виконавча директорка Товариства Генрі Джексона, трансатлантичного аналітичного центру з питань зовнішньої політики та національної безпеки Альона Гливко.
Вона наголошує, що операція України в Курській області РФ приголомшила Москву. Кремль уже готує своє населення до того, що це вторгнення триватиме "місяці".
"І все ж, важливо визнати, що успіх операції у військовому плані все ще дуже сильно висить на волосині. Хоча є свідчення того, що деякі російські війська перекидають з України для протидії вторгненню, наступ Москви на Донбасі не припиняється; місто Нью-Йорк – можна сказати, символічно, враховуючи мляву американську підтримку Києва на початку цього року – впало. Це тривожний знак, оскільки стратегічна диверсія є ключовою метою для України", - йдеться у матеріалі.
"З політичного погляду, від успіху цієї операції для Зеленського залежить дуже багато. Це азартна гра з високим ризиком і високою винагородою. Він може спробувати використати захоплених російських призовників як важіль для звільнення українських військовополонених. Що ще важливіше, утримання Курська може відіграти значну роль у наближенні переговорів з Росією", - зазначає авторка.
Захід має діяти
Все це акцентує нагальну необхідність для Заходу надати Україні більше зброї та дозволів для її використання. Утримання Курська і, можливо, навіть Брянська чи Бєлгорода в найближчому майбутньому стане вирішальним козирем, якщо це станеться.
"Знову ж таки, це були б здобутки, досягнуті всупереч, а не завдяки підтримці Заходу. Той факт, що вторгнення досі не спонукало такі країни, як Великобританія, санкціонувати подальшу передачу зброї, наприклад, ракет Storm Shadow, викликає подив і розчарування, враховуючи роль Великобританії в тому, що вона задає тон іншим державам НАТО", - йдеться у статті.
Адже Курська операція фатально підірвала аргумент про те, що Росія застосує ядерну зброю, якщо буде перетнуто певну межу. Але Захід все ще вагається, наголошує Гливко.
"Тому наступний логічний крок очевидний: Захід має надати Україні більше зброї та дозволів. Якщо Курська операція не досягне своїх цілей, а Москва продовжить просуватися в Україні, вона мало що дасть. Дуже багато залежить від найближчих днів. Британія і Захід повинні діяти до того, як можливість буде втрачена", - додає The Telegraph.
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"Норвегія наразі робить внесок, передаючи ********** зі своїх власних запасів і безпосередньо від промисловості. Тепер Nammo хоче поділитися своїм рецептом з Україною. Це означає, що українські сили можуть отримувати постачання швидше", - каже міністр оборони Бйорн Арільд Грам.
За словами міністра закордонних справ Еспена Барт Ейде, для України та для нашої власної безпеки абсолютно важливо, щоб Норвегія продовжувала підтримувати оборонну боротьбу України.