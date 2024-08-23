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Новости Война
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С начала суток враг 79 раз атаковал позиции ВСУ, горячее всего - на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Від початку доби ворог 79 разів атакував позиції ЗСУ, «найгарячіше» на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

По состоянию на 16:00 пятницы, 23 августа, враг 79 раз атаковал позиции Сил обороны Украины. Активнее всего оккупанты действуют на Покровском и Кураховском направлениях, где провели более трети от всех атак.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Обстрелы на севере

Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумщины и Черниговщины. Также известно о том, что за сегодня вражеская авиация нанесла 14 ударов, с применением 20 КАБов, по территории Курской области РФ.

Боевые действия на Харьковщине

23 августа на Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районах Глубокого, Старицы и Волчанска. В настоящее время три боевых столкновения продолжаются.

Девять раз враг атаковал на Купянском направлении. Украинские защитники отражают вражеские штурмы вблизи Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Враг активно применяет авиацию, сбросив уже на районы населенных пунктов Новоосиново, Богуславка и Кругляковка десять КАБов.

Читайте также: За сутки на фронте 144 боевых столкновений, почти половина из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении, вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Новосадовое, Невское, Торское и Терны. С начала суток на этом направлении украинские воины отбили уже восемь вражеских атак. Вблизи Тернов продолжается бой.

Продолжаются бои на Сиверском направлении, противник атаковал вблизи Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Спирного семь раз, пытаясь захватить украинские позиции. Наши защитники отбили все атаки.

На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурмовых действия вблизи Ивановского и Калиновки. Вблизи Калиновки два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время составляет пять. Враг атакует возле населенных пунктов Нелиповка и Торецк. Наши защитники дают достойный отпор противнику, три атаки уже отражены, еще две - продолжается. Авиация агрессора нанесла удары по населенному пункту Дружба неуправляемыми авиаракетами.

Самый горячий участок фронта - Покровское направление. Так, с начала суток, оккупанты осуществили уже 20 попыток атаковать наших защитников в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего и Зеленого Поля. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 11 атак противника, девять боестолкновений еще продолжаются.

Не простая ситуация и на Кураховском направлении, где захватчики 15 раз атаковали наши подразделения, пытались продвинуться вблизи Константиновки, Георгиевки, Красногоровки и Карловки. Бои продолжаются в пяти локациях.

На Времевском направлении захватчики семь раз шли в наступление на позиции украинских войск. Вблизи Угледара, Водяного и Константиновки уже отбито три вражеских атаки, бои продолжаются вблизи Водяного.

На других направлениях в настоящее время враг активных действий не ведет, однако, задействует бомбардировочную и штурмовую авиацию, обстреливает позиции украинских войск и населенные пункты из артиллерийского вооружения и РСЗО.

В Генштабе отмечают, что украинские защитники дают достойный отпор захватчикам, нанося им весомые потери.

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Автор: 

Генштаб ВС (6190) ВСУ (6546)


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@ "По Нью-Йорку ситуація складається так, що знищивши половину селища підари не можуть зайняти там оборону, їх крайні позиції ближче до півночі, тому переміщаючись до них регулярно отримують дозу прочуханок від наших дронів і не можуть достатньо накопичитися для нових ривків.
Через це підари перекинули частину своєї піхоти на схід від Торецька і тиснуть зі сторони Північного вбиваючи клин в місто."
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23.08.2024 18:03 Ответить
А де карти?
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23.08.2024 18:12 Ответить
Коли розпочнутся регулярні обстріли москви ? Обстріл москви - ця процедура заспокоює московитів. Оказує ефект зцілення на їх мозкову діяльність. Розширює світогляд і взагали покращує політичну атмосферу на кремлівському концтаборі.
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23.08.2024 18:23 Ответить
а можно поцікавитись - якою зброєю обстрілювати москву?
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23.08.2024 23:30 Ответить
"Сегодня, пять бойцов 42 мсд в районе н.п. Работино сдалось в плен к хохлам. Сдались по листовкам противника, которые они подобрали. А по ресурсам противника уже даже «гуляет» видео, где наш боец держит в руках листовку и благодарит хохлов за плен. Это ******".
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23.08.2024 23:28 Ответить
 
 