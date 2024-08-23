С начала суток враг 79 раз атаковал позиции ВСУ, горячее всего - на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб
По состоянию на 16:00 пятницы, 23 августа, враг 79 раз атаковал позиции Сил обороны Украины. Активнее всего оккупанты действуют на Покровском и Кураховском направлениях, где провели более трети от всех атак.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Обстрелы на севере
Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумщины и Черниговщины. Также известно о том, что за сегодня вражеская авиация нанесла 14 ударов, с применением 20 КАБов, по территории Курской области РФ.
Боевые действия на Харьковщине
23 августа на Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районах Глубокого, Старицы и Волчанска. В настоящее время три боевых столкновения продолжаются.
Девять раз враг атаковал на Купянском направлении. Украинские защитники отражают вражеские штурмы вблизи Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Враг активно применяет авиацию, сбросив уже на районы населенных пунктов Новоосиново, Богуславка и Кругляковка десять КАБов.
Боевые действия на Донетчине
На Лиманском направлении, вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Новосадовое, Невское, Торское и Терны. С начала суток на этом направлении украинские воины отбили уже восемь вражеских атак. Вблизи Тернов продолжается бой.
Продолжаются бои на Сиверском направлении, противник атаковал вблизи Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Спирного семь раз, пытаясь захватить украинские позиции. Наши защитники отбили все атаки.
На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурмовых действия вблизи Ивановского и Калиновки. Вблизи Калиновки два боестолкновения продолжаются.
На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время составляет пять. Враг атакует возле населенных пунктов Нелиповка и Торецк. Наши защитники дают достойный отпор противнику, три атаки уже отражены, еще две - продолжается. Авиация агрессора нанесла удары по населенному пункту Дружба неуправляемыми авиаракетами.
Самый горячий участок фронта - Покровское направление. Так, с начала суток, оккупанты осуществили уже 20 попыток атаковать наших защитников в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего и Зеленого Поля. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 11 атак противника, девять боестолкновений еще продолжаются.
Не простая ситуация и на Кураховском направлении, где захватчики 15 раз атаковали наши подразделения, пытались продвинуться вблизи Константиновки, Георгиевки, Красногоровки и Карловки. Бои продолжаются в пяти локациях.
На Времевском направлении захватчики семь раз шли в наступление на позиции украинских войск. Вблизи Угледара, Водяного и Константиновки уже отбито три вражеских атаки, бои продолжаются вблизи Водяного.
На других направлениях в настоящее время враг активных действий не ведет, однако, задействует бомбардировочную и штурмовую авиацию, обстреливает позиции украинских войск и населенные пункты из артиллерийского вооружения и РСЗО.
В Генштабе отмечают, что украинские защитники дают достойный отпор захватчикам, нанося им весомые потери.
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Через це підари перекинули частину своєї піхоти на схід від Торецька і тиснуть зі сторони Північного вбиваючи клин в місто."