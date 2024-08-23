За сутки на фронте 144 боевых столкновений, почти половина из них - на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения. Враг атаковал на направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 67 авиаударов, в частности, сбросил 79 КАБов. Кроме того, совершил 4483 обстрела, из них 176 - из реактивных систем залпового огня.

Российский агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Дружба, Толстодубово, Сопич, Свободная Слобода, Мирополье, Павловка, Большая Писаревка, Казачья Лопань, Покровка, Кругляковка, Часов Яр, Торецк, Плещеевка, Александрополь, Константиновка, Максимовка и Макаровка.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении состоялись две вражеских атаки в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество атак противника за сутки достигло пятнадцати. Силы обороны отражали штурмовые действия у Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки. Также агрессор пять раз атаковал в сторону Лозовой.

На Лиманском направлении враг совершил 11 штурмов в районах восьми различных населенных пунктов. Возле Макеевки и Новосадового произошло больше всего боестолкновений, два и три соответственно.

На Северском направлении украинские защитники отражали семь штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз. Концентрировали усилия в районах Ивановского и Часова Яра. Возле последнего действовали при поддержке штурмовой авиации - выпустили 22 НАРа.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 15 атак в районах Нелиповки, Нью-Йорка, Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 атаки в районах одиннадцати различных населенных пунктов. Активнее всего российские оккупанты действовали вблизи Новогродовки, Николаевки, Птичьего и в сторону Зеленого Поля.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 20 попыток захватчиков продвинуться вперед возле Красногоровки, Константиновки и Карловки.

На Времеском направлении противник совершил шесть атак в сторону Угледара, Раздольного и Урожайного. Также штурмовал наши позиции, выдвигаясь со стороны Владимировки.

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Враг штурмовых и наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары по районам Новоандреевки, Новоданиловки, Новодаровки и Пятихаток.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие.

Продолжается операция Сил обороны в Курской области.

Удары по врагу

В общем, по всей линии боевого соприкосновения, украинские защитники наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага, бьют по глубоким тылам, нарушая систему его логистики.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, пяти средствам РВиА оккупантов, пункту управления и еще одному важному объекту врага.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1190 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 32 боевых бронированных машины, 45 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 27 БпЛА оперативно-тактического уровня, 49 автомобилей и шесть единиц специальной техники оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Покровском направлении остается напряженной – враг сосредотачивает там основные наступательные усилия, – Генштаб