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Новости Помощь Украине
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Зеленский о помощи от партнеров: Есть пакеты объявленные, но не поставленные в Украину

Зеленський про допомогу від партнерів: Є пакети оголошені, але не поставлені в Україну

Сейчас есть пакеты военной помощи, которые были объявлены партнерами, но еще не поставлены в Украину.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что в пятницу, 23 августа, провел ряд совещаний с международниками по оборонной поддержке и коммуникации с партнерами.

Зеленский отметил, что своевременная поставка помощи сейчас является ключевым.

"Есть пакеты объявленные, проголосованные, но которые не поставлены в Украину. А фронт воюет снарядами и техникой, а не словами "завтра" или "скоро", - заявил президент.

Он добавил, что сейчас Украина делает все необходимое, чтобы ускорить поставки военной помощи Вооруженным силам.

Читайте также: США предоставит Украине новый пакет военной помощи на $125 миллионов, - AP

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) помощь (7760) поставки (220)


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Топ комментарии
+9
"фронт воює снарядами й технікою, а не словами "завтра" чи "скоро"" Санич,це точно?Технікою і снарядами?Ти ж казав,що шашличками,асфальтом і білоруським бітумом.Ти шо на@обував всіх?
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23.08.2024 21:20
+8
Зелені теж багато чого наобіцяли, але не виконують..
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23.08.2024 21:18
+8
Д'єрмаки рулять. Все що від ''Пороха'' зеленим поперек горлянки стоїть..
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23.08.2024 21:40
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Тому шо ти 🤡 андонії ...
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23.08.2024 21:16 Ответить
Зелені теж багато чого наобіцяли, але не виконують..
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23.08.2024 21:18 Ответить
"фронт воює снарядами й технікою, а не словами "завтра" чи "скоро"" Санич,це точно?Технікою і снарядами?Ти ж казав,що шашличками,асфальтом і білоруським бітумом.Ти шо на@обував всіх?
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23.08.2024 21:20 Ответить
Ми вже в росії?! В Києві знімають борди Армія Мова Віра Незалежність
https://www.youtube.com/watch?v=iZ3h0G7wq54
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23.08.2024 21:27 Ответить
Д'єрмаки рулять. Все що від ''Пороха'' зеленим поперек горлянки стоїть..
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23.08.2024 21:40 Ответить
А фронт воює снарядами й технікою, а не словами "завтра" чи "скоро"", - заявив президент.

Поэтому, урод оманский, в Украине ВПК загружено только на 60-70%?
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23.08.2024 21:33 Ответить
Значить треба ще десяток "гарантій безпеки" підписати і зброя точно надійде. Зуб даю.
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23.08.2024 21:33 Ответить
Я ще 9 добавлю і старий протез .
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23.08.2024 22:00 Ответить
Чого дивуватися: це ж чисто в твоєму стилі!
Тріщати язиком, а як до справи - одразу в кущі!
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23.08.2024 21:37 Ответить
Довідково, про допомогу від США, котру виділив Конгрес, та фактично надала адміністрація Байден+Камала
- PDA 2022-2023 років, згідно https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ даних аудита , перевірено частково тільки https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ перші 37м пакетів , та виявлено завищення цін на 8.1млрд. Поточний залишок, котрий можна надати 5.1млрд
- PDA 2024. Виділено 7.8млрд до 1 жовтня 2024. Надано 1.6млрд. Залишок 6.2млрд, котрі будуть втрачені 1 жовтня 2024
- https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf USAI 2022-2024 років, фактично з контрактами/частково надано 13.7млрд. Обіцяно/без контрактів 24.9млрд. Залишок без обіцянок 7.8млрд

Тобто в розпорядженні:
5.1млрд + 6.2млрд + 24.9млрд + 7.8млрд = 44млрд
з яких 6.2млрд згорають 1 жовтня 2024
24.9 + 7.8 = 32.7 млрд, без контракту на виготовлення, або без обіцянок
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23.08.2024 21:55 Ответить
А є пакети, що проголосовані в Раді і не реалізовані?
Чи "розведення" та "проста пєрєстать стрєлять" то твоє все?
А що там з розслідуванням підготовки? Ну хоча б те, що наприкінці 21-го року ВПК перейшовв на одноденний робочий тиждень? Я вже не кажу про згортання ракетних програм ДО повномаштабного вторгнення і наведення ракетних ударів на виробництво (бур'яні безумній мабуть вже присвоїли "Героя россіссі") ПІСЛЯ вторгнення...
А за наведення на аеродром, по якогму прилітало й до цього, будуть судити тільки Червінського, а не агрохімію з подляком, після селфі яких прилетіло по Яворівському полігону? Чи то "ета другоє!"?

Не можливо виграти війну зі зрадниками при владі (с)
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23.08.2024 22:00 Ответить
Це правда! Більш анонсів ніж допомоги!!
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23.08.2024 22:01 Ответить
Від зепотожунго? Так, одні аннонси - 1млн.дронів серед 1 млн.дерев із 1 млн.гігават потужності...
А ось від США допомога надійде і це не зеобісцянки, а питання часу!
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23.08.2024 22:15 Ответить
Є пакети оголошені, але не поставлені в Україну

Є президентські обіцянки - проолошені, але з покладеним зверхи болтом.
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23.08.2024 22:25 Ответить
Особливо українські вчителі це розуміють як ніхто, Вава.
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23.08.2024 22:36 Ответить
 
 