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Зеленский о помощи от партнеров: Есть пакеты объявленные, но не поставленные в Украину
Сейчас есть пакеты военной помощи, которые были объявлены партнерами, но еще не поставлены в Украину.
Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава государства рассказал, что в пятницу, 23 августа, провел ряд совещаний с международниками по оборонной поддержке и коммуникации с партнерами.
Зеленский отметил, что своевременная поставка помощи сейчас является ключевым.
"Есть пакеты объявленные, проголосованные, но которые не поставлены в Украину. А фронт воюет снарядами и техникой, а не словами "завтра" или "скоро", - заявил президент.
Он добавил, что сейчас Украина делает все необходимое, чтобы ускорить поставки военной помощи Вооруженным силам.
Топ комментарии
+9 Лис Микита #575773
показать весь комментарий23.08.2024 21:20
+8 Валерій Кваша
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+8 Валерій Кваша
показать весь комментарий23.08.2024 21:40
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https://www.youtube.com/watch?v=iZ3h0G7wq54
Поэтому, урод оманский, в Украине ВПК загружено только на 60-70%?
Тріщати язиком, а як до справи - одразу в кущі!
- PDA 2022-2023 років, згідно https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ даних аудита , перевірено частково тільки https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ перші 37м пакетів , та виявлено завищення цін на 8.1млрд. Поточний залишок, котрий можна надати 5.1млрд
- PDA 2024. Виділено 7.8млрд до 1 жовтня 2024. Надано 1.6млрд. Залишок 6.2млрд, котрі будуть втрачені 1 жовтня 2024
- https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf USAI 2022-2024 років, фактично з контрактами/частково надано 13.7млрд. Обіцяно/без контрактів 24.9млрд. Залишок без обіцянок 7.8млрд
Тобто в розпорядженні:
5.1млрд + 6.2млрд + 24.9млрд + 7.8млрд = 44млрд
з яких 6.2млрд згорають 1 жовтня 2024
24.9 + 7.8 = 32.7 млрд, без контракту на виготовлення, або без обіцянок
Чи "розведення" та "проста пєрєстать стрєлять" то твоє все?
А що там з розслідуванням підготовки? Ну хоча б те, що наприкінці 21-го року ВПК перейшовв на одноденний робочий тиждень? Я вже не кажу про згортання ракетних програм ДО повномаштабного вторгнення і наведення ракетних ударів на виробництво (бур'яні безумній мабуть вже присвоїли "Героя россіссі") ПІСЛЯ вторгнення...
А за наведення на аеродром, по якогму прилітало й до цього, будуть судити тільки Червінського, а не агрохімію з подляком, після селфі яких прилетіло по Яворівському полігону? Чи то "ета другоє!"?
Не можливо виграти війну зі зрадниками при владі (с)
А ось від США допомога надійде і це не зеобісцянки, а питання часу!
Є президентські обіцянки - проолошені, але з покладеним зверхи болтом.