Зеленский о помощи от партнеров: Есть пакеты объявленные, но не поставленные в Украину

Сейчас есть пакеты военной помощи, которые были объявлены партнерами, но еще не поставлены в Украину.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что в пятницу, 23 августа, провел ряд совещаний с международниками по оборонной поддержке и коммуникации с партнерами.

Зеленский отметил, что своевременная поставка помощи сейчас является ключевым.

"Есть пакеты объявленные, проголосованные, но которые не поставлены в Украину. А фронт воюет снарядами и техникой, а не словами "завтра" или "скоро", - заявил президент.

Он добавил, что сейчас Украина делает все необходимое, чтобы ускорить поставки военной помощи Вооруженным силам.

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