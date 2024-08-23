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Новини Допомога Україні
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Зеленський про допомогу від партнерів: Є пакети оголошені, але не поставлені в Україну

Зеленський про допомогу від партнерів: Є пакети оголошені, але не поставлені в Україну

Нині є пакети військової допомоги, які були оголошені партнерами, але ще не поставлені в Україну.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник держави розповів, що у п'ятницю, 23 серпня, провів низку нарад із міжнародниками щодо оборонної підтримки та комунікації з партнерами.

Зеленський наголосив, що вчасне постачання допомоги зараз є ключовим. 

"Є пакети оголошені, проголосовані, але не поставлені в Україну. А фронт воює снарядами й технікою, а не словами "завтра" чи "скоро"", - заявив президент.

Він додав, що наразі Україна робить все необхідне, щоб прискорити постачання військової допомоги Збройним силам.

Читайте також: США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $125 мільйонів, - AP

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) допомога (8291) поставки (269)


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Топ коментарі
+9
"фронт воює снарядами й технікою, а не словами "завтра" чи "скоро"" Санич,це точно?Технікою і снарядами?Ти ж казав,що шашличками,асфальтом і білоруським бітумом.Ти шо на@обував всіх?
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23.08.2024 21:20
+8
Зелені теж багато чого наобіцяли, але не виконують..
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23.08.2024 21:18
+8
Д'єрмаки рулять. Все що від ''Пороха'' зеленим поперек горлянки стоїть..
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23.08.2024 21:40
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Тому шо ти 🤡 андонії ...
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23.08.2024 21:16 Відповісти
Зелені теж багато чого наобіцяли, але не виконують..
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23.08.2024 21:18 Відповісти
"фронт воює снарядами й технікою, а не словами "завтра" чи "скоро"" Санич,це точно?Технікою і снарядами?Ти ж казав,що шашличками,асфальтом і білоруським бітумом.Ти шо на@обував всіх?
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23.08.2024 21:20 Відповісти
Ми вже в росії?! В Києві знімають борди Армія Мова Віра Незалежність
https://www.youtube.com/watch?v=iZ3h0G7wq54
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23.08.2024 21:27 Відповісти
Д'єрмаки рулять. Все що від ''Пороха'' зеленим поперек горлянки стоїть..
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23.08.2024 21:40 Відповісти
А фронт воює снарядами й технікою, а не словами "завтра" чи "скоро"", - заявив президент.

Поэтому, урод оманский, в Украине ВПК загружено только на 60-70%?
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23.08.2024 21:33 Відповісти
Значить треба ще десяток "гарантій безпеки" підписати і зброя точно надійде. Зуб даю.
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23.08.2024 21:33 Відповісти
Я ще 9 добавлю і старий протез .
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23.08.2024 22:00 Відповісти
Чого дивуватися: це ж чисто в твоєму стилі!
Тріщати язиком, а як до справи - одразу в кущі!
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23.08.2024 21:37 Відповісти
Довідково, про допомогу від США, котру виділив Конгрес, та фактично надала адміністрація Байден+Камала
- PDA 2022-2023 років, згідно https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ даних аудита , перевірено частково тільки https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ перші 37м пакетів , та виявлено завищення цін на 8.1млрд. Поточний залишок, котрий можна надати 5.1млрд
- PDA 2024. Виділено 7.8млрд до 1 жовтня 2024. Надано 1.6млрд. Залишок 6.2млрд, котрі будуть втрачені 1 жовтня 2024
- https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf USAI 2022-2024 років, фактично з контрактами/частково надано 13.7млрд. Обіцяно/без контрактів 24.9млрд. Залишок без обіцянок 7.8млрд

Тобто в розпорядженні:
5.1млрд + 6.2млрд + 24.9млрд + 7.8млрд = 44млрд
з яких 6.2млрд згорають 1 жовтня 2024
24.9 + 7.8 = 32.7 млрд, без контракту на виготовлення, або без обіцянок
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23.08.2024 21:55 Відповісти
А є пакети, що проголосовані в Раді і не реалізовані?
Чи "розведення" та "проста пєрєстать стрєлять" то твоє все?
А що там з розслідуванням підготовки? Ну хоча б те, що наприкінці 21-го року ВПК перейшовв на одноденний робочий тиждень? Я вже не кажу про згортання ракетних програм ДО повномаштабного вторгнення і наведення ракетних ударів на виробництво (бур'яні безумній мабуть вже присвоїли "Героя россіссі") ПІСЛЯ вторгнення...
А за наведення на аеродром, по якогму прилітало й до цього, будуть судити тільки Червінського, а не агрохімію з подляком, після селфі яких прилетіло по Яворівському полігону? Чи то "ета другоє!"?

Не можливо виграти війну зі зрадниками при владі (с)
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23.08.2024 22:00 Відповісти
Це правда! Більш анонсів ніж допомоги!!
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23.08.2024 22:01 Відповісти
Від зепотожунго? Так, одні аннонси - 1млн.дронів серед 1 млн.дерев із 1 млн.гігават потужності...
А ось від США допомога надійде і це не зеобісцянки, а питання часу!
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23.08.2024 22:15 Відповісти
Є пакети оголошені, але не поставлені в Україну

Є президентські обіцянки - проолошені, але з покладеним зверхи болтом.
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23.08.2024 22:25 Відповісти
Особливо українські вчителі це розуміють як ніхто, Вава.
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23.08.2024 22:36 Відповісти
 
 