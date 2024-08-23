Зеленський про допомогу від партнерів: Є пакети оголошені, але не поставлені в Україну

Нині є пакети військової допомоги, які були оголошені партнерами, але ще не поставлені в Україну.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник держави розповів, що у п'ятницю, 23 серпня, провів низку нарад із міжнародниками щодо оборонної підтримки та комунікації з партнерами.

Зеленський наголосив, що вчасне постачання допомоги зараз є ключовим.

"Є пакети оголошені, проголосовані, але не поставлені в Україну. А фронт воює снарядами й технікою, а не словами "завтра" чи "скоро"", - заявив президент.

Він додав, що наразі Україна робить все необхідне, щоб прискорити постачання військової допомоги Збройним силам.

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