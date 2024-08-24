США отправили в Европу самолет-разведчик, чтобы следить за Россией, - Newsweek
Соединенные Штаты Америки отправили в Европу самолет RC-135U, известный как Combat Sent. Вероятно, он собирал разведданные в отношении России.
Об этом пишет Newsweek, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Сообщается, что по данным Flightradar24, самолет ВВС США RC-135U, известный как Combat Sent, приземлился на британской авиабазе Милденхолл на востоке Англии в воскресенье и совершил несколько часовой полет в Балтийском регионе, граничащий с Россией и Беларусью.
Отмечается, что самолет предназначен для разведки и может выявлять и идентифицировать сигналы иностранных наземных, морских и воздушных радаров.
"Разведданные, собранные Combat Sent, помогают определить подробные рабочие характеристики и возможности иностранных военных радаров, что позволяет разрабатывать методы уклонения и оборудование, способное обнаружить, предупредить или победить системы противника", - говорится в статье.
Самолет пролетел через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии и достиг берегов Финского залива. Затем он прошел северо-западнее Белоруссии и севернее Калининграда, после чего вернулся в Милденхолл.
При этом цель полета, а также то, будет ли передаваться полученная информация другим странам, неизвестно.
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