РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10379 посетителей онлайн
Новости
4 795 16

США отправили в Европу самолет-разведчик, чтобы следить за Россией, - Newsweek

Літак

Соединенные Штаты Америки отправили в Европу самолет RC-135U, известный как Combat Sent. Вероятно, он собирал разведданные в отношении России.

Об этом пишет Newsweek, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Сообщается, что по данным Flightradar24, самолет ВВС США RC-135U, известный как Combat Sent, приземлился на британской авиабазе Милденхолл на востоке Англии в воскресенье и совершил несколько часовой полет в Балтийском регионе, граничащий с Россией и Беларусью.

Читайте также: За неделю истребители НАТО перехватили 10 боевых самолетов РФ над Балтийским регионом, - Минобороны Литвы

Отмечается, что самолет предназначен для разведки и может выявлять и идентифицировать сигналы иностранных наземных, морских и воздушных радаров.

"Разведданные, собранные Combat Sent, помогают определить подробные рабочие характеристики и возможности иностранных военных радаров, что позволяет разрабатывать методы уклонения и оборудование, способное обнаружить, предупредить или победить системы противника", - говорится в статье.

Самолет пролетел через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии и достиг берегов Финского залива. Затем он прошел северо-западнее Белоруссии и севернее Калининграда, после чего вернулся в Милденхолл.

Читайте также: Байден поговорил с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине

При этом цель полета, а также то, будет ли передаваться полученная информация другим странам, неизвестно.

Автор: 

разведка (4169) самолет (3588) США (26409)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Надтаємна, бляха, операція розвідки, про яку на кожному паркані написано.

А от кацапи без всяких анонсів гоняють свої розвідувальні дрони над ЄС.
показать весь комментарий
24.08.2024 00:02
+5
Могли б уже і SR-72 відправити.

Lockheed Martin SR-72, іменований у просторіччі як «Син Чорного Дрозда» SR-71 - американський гіперзвуковий БПЛА, призначений для розвідки, спостереження та рекогносцировки.

показать весь комментарий
24.08.2024 00:18
+4
Чтобы карлик от бункера далеко не отходил.
показать весь комментарий
23.08.2024 23:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чтобы карлик от бункера далеко не отходил.
показать весь комментарий
23.08.2024 23:58 Ответить
Надтаємна, бляха, операція розвідки, про яку на кожному паркані написано.

А от кацапи без всяких анонсів гоняють свої розвідувальні дрони над ЄС.
показать весь комментарий
24.08.2024 00:02 Ответить
надтаємна для дебілів - політ на флайт радарі в реальному часі видно
показать весь комментарий
24.08.2024 08:48 Ответить
Ти певен, що розвідувальні літаки позначають своє місцезнаходження і вмикають транспондери?
показать весь комментарий
24.08.2024 17:24 Ответить
навіть не сумнівайтесь - в європейському просторі по іншому неможливо
цивільні радари бачать все - і будь який борт без транспондера викличе паніку
показать весь комментарий
24.08.2024 19:34 Ответить
літак RC-135U, відомий як Combat Sent

Batyanya Combat
показать весь комментарий
24.08.2024 00:18 Ответить
Могли б уже і SR-72 відправити.

Lockheed Martin SR-72, іменований у просторіччі як «Син Чорного Дрозда» SR-71 - американський гіперзвуковий БПЛА, призначений для розвідки, спостереження та рекогносцировки.

показать весь комментарий
24.08.2024 00:18 Ответить
Колись SR-72 публічно рекламувався як шпигунський літак Мах 6+ з ударними можливостями, а це означає, що цей високолітаючий реактивний літак не обмежуватиметься виключно фотографуванням, як його попередник Blackbird, а натомість буде здатний вражати цілі безпосередньо на надзвичайно коротких термінах і з мінімальними шансами на перехоплення.
показать весь комментарий
24.08.2024 00:21 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2024 00:35 Ответить
мабуть це не дуже хороша новина для нас. Щось погане каци задумали
показать весь комментарий
24.08.2024 01:59 Ответить
100 %......але кров'ю наших хлопців
показать весь комментарий
24.08.2024 03:25 Ответить
День Незалежності, Курський прорив - тут треба бути наготові.
показать весь комментарий
24.08.2024 05:07 Ответить
Шановні!Ви ще досі вірите тому що пише беніна помийка "уніан".Навіть як що вони ссилаються на "західні" видання.
показать весь комментарий
24.08.2024 05:22 Ответить
А то цих RS всяких в Європі раніше не було.
показать весь комментарий
24.08.2024 05:37 Ответить
А глубокую обеспокоенность он выражать будет?
показать весь комментарий
24.08.2024 06:15 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2024 06:29 Ответить
 
 