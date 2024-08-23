США відправили в Європу літак-розвідник, щоб стежити за Росією, - Newsweek
Сполучені Штати Америки відправили до Європи літак RC-135U, відомий як Combat Sent. Ймовірно він збирав розвіддані відносно Росії.
Про це пише Newsweek, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Повідомляється, що за даними Flightradar24, літак ВПС США RC-135U, відомий як Combat Sent, приземлився на британській авіабазі Мілденхолл на сході Англії в неділю та вже здійснив кількагодинний політ у Балтійському регіоні, який межує з Росією та Білоруссю.
Зазначається, що літак призначений для розвідки і може виявляти та ідентифікувати сигнали іноземних військових наземних, морських і повітряних радарів.
"Розвіддані, зібрані Combat Sent, допомагають визначити докладні робочі характеристики і можливості іноземних військових радарів, що дає змогу розробляти методи ухилення та обладнання, здатне виявити, попередити або перемогти системи противника", - ідеться в статті.
Літак пролетів через повітряний простір Литви, Латвії та Естонії і досяг берегів Фінської затоки. Потім він пройшов на північний захід від Білорусі та на північ від Калінінграда, після чого повернувся в Мілденхолл.
При цьому мета польоту, а також те, чи буде передаватися отримана інформація іншим країнам - невідомо.
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