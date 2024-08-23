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США відправили в Європу літак-розвідник, щоб стежити за Росією, - Newsweek

Літак

Сполучені Штати Америки відправили до Європи літак RC-135U, відомий як Combat Sent. Ймовірно він збирав розвіддані відносно Росії.

Про це пише Newsweek, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Повідомляється, що за даними Flightradar24, літак ВПС США RC-135U, відомий як Combat Sent, приземлився на британській авіабазі Мілденхолл на сході Англії в неділю та вже здійснив кількагодинний політ у Балтійському регіоні, який межує з Росією та Білоруссю.

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Зазначається, що літак призначений для розвідки і може виявляти та ідентифікувати сигнали іноземних військових наземних, морських і повітряних радарів.

"Розвіддані, зібрані Combat Sent, допомагають визначити докладні робочі характеристики і можливості іноземних військових радарів, що дає змогу розробляти методи ухилення та обладнання, здатне виявити, попередити або перемогти системи противника", - ідеться в статті.

Літак пролетів через повітряний простір Литви, Латвії та Естонії і досяг берегів Фінської затоки. Потім він пройшов на північний захід від Білорусі та на північ від Калінінграда, після чого повернувся в Мілденхолл.

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При цьому мета польоту, а також те, чи буде передаватися отримана інформація іншим країнам - невідомо.

Автор: 

розвідка (3855) літак (2898) США (22512)


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Топ коментарі
+9
Надтаємна, бляха, операція розвідки, про яку на кожному паркані написано.

А от кацапи без всяких анонсів гоняють свої розвідувальні дрони над ЄС.
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24.08.2024 00:02
+5
Могли б уже і SR-72 відправити.

Lockheed Martin SR-72, іменований у просторіччі як «Син Чорного Дрозда» SR-71 - американський гіперзвуковий БПЛА, призначений для розвідки, спостереження та рекогносцировки.

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24.08.2024 00:18
+4
Чтобы карлик от бункера далеко не отходил.
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23.08.2024 23:58
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Чтобы карлик от бункера далеко не отходил.
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23.08.2024 23:58 Відповісти
Надтаємна, бляха, операція розвідки, про яку на кожному паркані написано.

А от кацапи без всяких анонсів гоняють свої розвідувальні дрони над ЄС.
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24.08.2024 00:02 Відповісти
надтаємна для дебілів - політ на флайт радарі в реальному часі видно
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24.08.2024 08:48 Відповісти
Ти певен, що розвідувальні літаки позначають своє місцезнаходження і вмикають транспондери?
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24.08.2024 17:24 Відповісти
навіть не сумнівайтесь - в європейському просторі по іншому неможливо
цивільні радари бачать все - і будь який борт без транспондера викличе паніку
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24.08.2024 19:34 Відповісти
літак RC-135U, відомий як Combat Sent

Batyanya Combat
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24.08.2024 00:18 Відповісти
Могли б уже і SR-72 відправити.

Lockheed Martin SR-72, іменований у просторіччі як «Син Чорного Дрозда» SR-71 - американський гіперзвуковий БПЛА, призначений для розвідки, спостереження та рекогносцировки.

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24.08.2024 00:18 Відповісти
Колись SR-72 публічно рекламувався як шпигунський літак Мах 6+ з ударними можливостями, а це означає, що цей високолітаючий реактивний літак не обмежуватиметься виключно фотографуванням, як його попередник Blackbird, а натомість буде здатний вражати цілі безпосередньо на надзвичайно коротких термінах і з мінімальними шансами на перехоплення.
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24.08.2024 00:21 Відповісти
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24.08.2024 00:35 Відповісти
мабуть це не дуже хороша новина для нас. Щось погане каци задумали
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24.08.2024 01:59 Відповісти
100 %......але кров'ю наших хлопців
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24.08.2024 03:25 Відповісти
День Незалежності, Курський прорив - тут треба бути наготові.
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24.08.2024 05:07 Відповісти
Шановні!Ви ще досі вірите тому що пише беніна помийка "уніан".Навіть як що вони ссилаються на "західні" видання.
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24.08.2024 05:22 Відповісти
А то цих RS всяких в Європі раніше не було.
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24.08.2024 05:37 Відповісти
А глубокую обеспокоенность он выражать будет?
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24.08.2024 06:15 Відповісти
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24.08.2024 06:29 Відповісти
 
 