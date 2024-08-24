В результате ракетных обстрелов повреждена территория энергообъекта в центральном регионе, - Минэнерго
Россияне нанесли удар по территории энергетического объекта в центральной части Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики, передает Цензор.НЕТ.
"Центральный регион: в результате ракетного обстрела повреждена территория энергетического объекта", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в восточном регионе после ночного вражеского обстрела повреждено оборудование на одной из подстанций, а в юго-восточном в результате боевых действий частично повреждена воздушная линия.
В западном регионе из-за технологических нарушений отключалась воздушная линия. Питание восстановлено.
Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 528 населенных пунктов.
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