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В результате ракетных обстрелов повреждена территория энергообъекта в центральном регионе, - Минэнерго

ремонт,енергетика,електрика,світло,енергосистема
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Россияне нанесли удар по территории энергетического объекта в центральной части Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики, передает Цензор.НЕТ.

"Центральный регион: в результате ракетного обстрела повреждена территория энергетического объекта", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в восточном регионе после ночного вражеского обстрела повреждено оборудование на одной из подстанций, а в юго-восточном в результате боевых действий частично повреждена воздушная линия.

В западном регионе из-за технологических нарушений отключалась воздушная линия. Питание восстановлено.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 528 населенных пунктов.

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Автор: 

обстрел (26928) Минэнерго (362)


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"Пошкоджено територію"???
Устаткування на цій території ціле?
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24.08.2024 15:40 Ответить
 
 