Унаслідок ракетного обстрілу пошкоджено територію енергооб’єкта в центральному регіоні, - Міненерго

Росіяни завдали удару по території енергетичного обʼєкта у центральній частині України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, передає Цензор.НЕТ.

"Центральний регіон: внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено територію енергетичного об'єкта", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у східному регіоні після нічного ворожого обстрілу пошкоджено обладнання на одній із підстанцій, а в південно-східному в результаті бойових дій частково пошкоджено повітряну лінію.

У західному регіоні через технологічні порушення вимикалася повітряна лінія. Живлення відновлено.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 528 населених пунктів.

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