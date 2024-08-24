Унаслідок ракетного обстрілу пошкоджено територію енергооб’єкта в центральному регіоні, - Міненерго
Росіяни завдали удару по території енергетичного обʼєкта у центральній частині України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, передає Цензор.НЕТ.
"Центральний регіон: внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено територію енергетичного об'єкта", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що у східному регіоні після нічного ворожого обстрілу пошкоджено обладнання на одній із підстанцій, а в південно-східному в результаті бойових дій частково пошкоджено повітряну лінію.
У західному регіоні через технологічні порушення вимикалася повітряна лінія. Живлення відновлено.
Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 528 населених пунктів.
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