Украина делает все для того, чтобы каждую неделю происходили обмены пленными, - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о работе над проведением обменов пленными, и выразил надежду, что они станут периодическими.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"С момента начала Курской операции появились дополнительные основания для сдержанного оптимизма. Опять же, никогда нельзя забывать, что россияне продолжают против нас воевать и, в частности, гибридно. И в любой момент они могут остановить любые, в том числе, обменные процессы", - отметил омбудсмен.

Он добавил, что по состоянию на 24 августа - есть результат, очевидно, имея в виду проведенный обмен. В то же время Лубинец отметил, что даже сегодня продолжалась коммуникация относительно следующих обменов.

Сейчас канал общения между Лубинцом и российским Уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой стал более периодическим, систематическим и удается получать больше информации от российской стороны.

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"Может ли это свидетельствовать, что мы выйдем на какое-то там периодическое проведение обменных процессов - не знаю по состоянию на сегодня, но украинская сторона делает все для того, чтобы каждую неделю происходили обмены", - подчеркнул Лубинец.

По его словам, один из ключевых факторов, который прямо влияет на обмены - количество российских военнопленных, которые по состоянию на сейчас есть в Украине.

Так, он выразил надежду, что обмены будут периодическими. Лубинец добавил: "От нашей стороны постоянно звучат новые предложения".

Однако относительно обмена "всех на всех" омбудсмен не думает, что в "ближайшем будущем" получится организовать его, а впрочем, чиновник верит, что такое может произойти.

Напомним, сегодня 24 августа, в День Независимости, состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией. 115 украинских военных вернулись домой.

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