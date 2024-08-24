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Новини
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Україна робить все задля того, щоб кожного тижня відбувалися обміни полоненими, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про роботу над проведенням обмінів полоненими, та висловив сподівання, що вони стануть періодичними.

Про це він сказав у ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"З моменту початку Курської операції зʼявились додаткові підстави для стриманого оптимізму. Знову ж таки, ніколи не можна забувати, що росіяни продовжують проти нас воювати і, зокрема, гібридно. І в будь-який момент вони можуть зупинити будь-які, у тому числі обмінні процеси", - зазначив омбудсмен.

Він додав, що станом на 24 серпня - є результат, вочевидь, маючи на увазі проведений обмін. Водночас Лубінець наголосив, що навіть сьогодні продовжувалася комунікація щодо наступних обмінів.

Наразі канал спілкування між Лубінцем і російською Уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою став більш періодичним, систематичнішим і вдається отримувати більше інформації від російської сторони.

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"Чи це може свідчити, що ми вийдемо на якесь там періодичне проведення обмінних процесів — не знаю станом на сьогодні, але українська сторона робить все задля того, щоб кожного тижня відбувалися обміни" - наголосив Лубінець.

За його словами, один з ключових факторів, який прямо впливає на обміни - кількість російських військовополонених, які станом на зараз є в України.

Так, він висловив сподівання, що обміни будуть періодичними. Лубінець додав: "Від нашої сторони постійно лунають нові пропозиції".

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Однак щодо обміну "всіх на всіх" омбудсмен не думає, що у "найближчому майбутньому" вийде організувати його, а втім, посадовець вірить, що таке може статися.

Нагадаємо, сьогодні 24 серпня, у День Незалежності, відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією. 115 українських військових повернулися додому.

Читайте: Лубінець про обмін полоненими: Відбуваються консультації за допомогою партнерів

Автор: 

обмін (1149) полонені (2251) Лубінець Дмитро (587)


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Топ коментарі
+8
наступного тижня будуть азовці?
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24.08.2024 21:22
+7
Де азовці,фуфел?
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24.08.2024 21:48
+6
Тварини позорні, маючи золоту акцію (строковиків федерашки) вони не витягнули ні одного азовця.І зробили обмін один до одного!!!!
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24.08.2024 22:01
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наступного тижня будуть азовці?
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24.08.2024 21:22 Відповісти
Де азовці,фуфел?
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24.08.2024 21:48 Відповісти
Тих,хто невигідний владі,не міняють,але які файні слова про рівність громадян проголошують((
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24.08.2024 21:58 Відповісти
Тварини позорні, маючи золоту акцію (строковиків федерашки) вони не витягнули ні одного азовця.І зробили обмін один до одного!!!!
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24.08.2024 22:01 Відповісти
в нормальних країнах так.

а ти себе скільки разів за останні два роки гранатою підірвав ?
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24.08.2024 22:23 Відповісти
Главное чтобы украинские суды не осуждали российских военнопленных, чтобы только украинские военнопленные были для всего мира преступниками.
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24.08.2024 23:11 Відповісти
''Азовці'' для зелених як кістка в горлі-зелені їх бояться більше чим *уйла. З ними не домовишся..
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25.08.2024 09:38 Відповісти
 
 