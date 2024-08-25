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ПВО сбила 8 "шахедов" из 9, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 25 августа враг нанес ракетные удары и атаковал "шахедами".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Ракетами россияне атаковали Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую области

"Враг применил ракеты наземного базирования из Воронежской и Ростовской областей: крылатую "Искандер-К", баллистическую "Искандер-М" и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей. Вследствие активного противодействия Сил обороны Украины большинство ракет не достигли своих целей", - отметил Олещук.

Кроме того, с мыса Чауда в оккупированном Крыму россияне запустили 9 ударных беспилотников типа "Shahed".

"Восемь "шахедов" сбиты расчетами мобильных огневых групп в Николаевской области", - добавил командующий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 14 из 16 "шахедов" уничтожили силы ПВО в ночь на 23 августа. ИНФОГРАФИКА

Знищення шахедів 25 серпня

Автор: 

ПВО (2713) Воздушные силы (2259) Олещук Николай (107)


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День Незалежності України, було тривожно. Дякую ППО України за сьогодні.
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25.08.2024 08:06 Ответить
А рашисти, усе розповідають свої видумки, про обстріли на московії!!
Такого не було у них до 2014 року, поки вони ж, не почали війну проти України!!
Окупант московіт, скіглить про обстріли і мальчікаф у трусікаф!!
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25.08.2024 08:10 Ответить
 
 