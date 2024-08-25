ПВО сбила 8 "шахедов" из 9, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 25 августа враг нанес ракетные удары и атаковал "шахедами".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
Ракетами россияне атаковали Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую области
"Враг применил ракеты наземного базирования из Воронежской и Ростовской областей: крылатую "Искандер-К", баллистическую "Искандер-М" и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей. Вследствие активного противодействия Сил обороны Украины большинство ракет не достигли своих целей", - отметил Олещук.
Кроме того, с мыса Чауда в оккупированном Крыму россияне запустили 9 ударных беспилотников типа "Shahed".
"Восемь "шахедов" сбиты расчетами мобильных огневых групп в Николаевской области", - добавил командующий.
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Такого не було у них до 2014 року, поки вони ж, не почали війну проти України!!
Окупант московіт, скіглить про обстріли і мальчікаф у трусікаф!!