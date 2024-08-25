ПВО сбила 8 "шахедов" из 9, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 25 августа враг нанес ракетные удары и атаковал "шахедами".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Ракетами россияне атаковали Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую области

"Враг применил ракеты наземного базирования из Воронежской и Ростовской областей: крылатую "Искандер-К", баллистическую "Искандер-М" и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей. Вследствие активного противодействия Сил обороны Украины большинство ракет не достигли своих целей", - отметил Олещук.

Кроме того, с мыса Чауда в оккупированном Крыму россияне запустили 9 ударных беспилотников типа "Shahed".

"Восемь "шахедов" сбиты расчетами мобильных огневых групп в Николаевской области", - добавил командующий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 14 из 16 "шахедов" уничтожили силы ПВО в ночь на 23 августа. ИНФОГРАФИКА