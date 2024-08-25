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ППО збила 8 "шахедів" з 9, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 25 серпня ворог завдав ракетних ударів та атакував "шахедами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Ракетами росіяни атакували Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину

"Ворог застосував ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей.: крилату "Іскандер-К", балістичну "Іскандер-М" та шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей. Внаслідок активної протидії Сил оборони України більшість ракет не досягла своїх цілей", - зазначив Олещук.

Крім того, з мису Чауда в окупованому Криму росіяни запустили 9 ударних безпілотників типу "Shahed".

"Вісім "шахедів" збито розрахунками мобільних вогневих груп у Миколаївській області", - додав командувач.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 14 із 16 "шахедів" знищили сили ППО у ніч на 23 серпня. ІНФОГРАФІКА

Знищення шахедів 25 серпня

Автор: 

ППО (3151) Повітряні сили (2598) Олещук Микола (109)


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День Незалежності України, було тривожно. Дякую ППО України за сьогодні.
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25.08.2024 08:06 Відповісти
А рашисти, усе розповідають свої видумки, про обстріли на московії!!
Такого не було у них до 2014 року, поки вони ж, не почали війну проти України!!
Окупант московіт, скіглить про обстріли і мальчікаф у трусікаф!!
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25.08.2024 08:10 Відповісти
 
 