За сутки на фронте 160 боестолкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают отражать атаки. Ситуация на Покровском направлении остается напряженной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ударов 15 ракетами и 95 авиаударов, сбросив 127 КАБов. Кроме этого, совершил более 4800 обстрелов, из них 143 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Свеса, Первомайское, Дружба, Катериновка, Юнаковка, Кондратьевка, Большая Писаревка Сумской области; Гоптовка, Казачья Лопань, Петропавловка Харьковской области; Часов Яр, Дилиевка, Щербиновка, Железное, Дружба, Торецк, Александро-Шультино, Мемрик, Александрополь, Мирноград, Воздвиженка, Долиновка, Угледар, Константиновка, Раздольное, Великая Новоселка Донецкой области; Лобково, Пятихатки, Новоандреевка Запорожской области; Новотягинка, Бургунка, Томарино, Змиевка Херсонской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении шли три боя вблизи Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении враг атаковал 14 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Глушковки.

На Лиманском направлении также произошло 14 боестолкновений возле Дружелюбовки, Макеевки, Новосадового, Невского и Дибровы.

На Северском направлении произошло девять боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Выемки и Спорного.

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На Краматорском направлении россияне атаковали 19 раз возле Ступочек, Часового Яра, Калиновки, Григорьевки, Предтечино.

На Торецком направлении шло 14 боев неподалеку Нелиповки, Торецка, Нью-Йорка и Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 58 вражеских штурмовых действий, в частности, в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Птичье, Новогродовка. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки и Калинового.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 18 атак противника вблизи Карловки, Георгиевки, Михайловки, Красногоровки и Константиновки.

На Времевском направлении российские захватчики восемь раз наступали в сторону Водяного, Угледара и Катериновки. Успеха не имели.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения неподалеку Новоандреевки и Щербаков.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

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Удары по врагу

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили пункт управления, четыре артиллерийские системы, две РЛС, две системы дистанционного минирования и склад боеприпасов.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1190 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 11 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, две РСЗО, средство ПВО, 31 БпЛА оперативно-тактического уровня, 92 автомобиля и 17 единиц специальной техники оккупантов.