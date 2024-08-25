За сутки на фронте 160 боестолкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, - Генштаб
Силы обороны Украины продолжают отражать атаки. Ситуация на Покровском направлении остается напряженной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ударов 15 ракетами и 95 авиаударов, сбросив 127 КАБов. Кроме этого, совершил более 4800 обстрелов, из них 143 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Свеса, Первомайское, Дружба, Катериновка, Юнаковка, Кондратьевка, Большая Писаревка Сумской области; Гоптовка, Казачья Лопань, Петропавловка Харьковской области; Часов Яр, Дилиевка, Щербиновка, Железное, Дружба, Торецк, Александро-Шультино, Мемрик, Александрополь, Мирноград, Воздвиженка, Долиновка, Угледар, Константиновка, Раздольное, Великая Новоселка Донецкой области; Лобково, Пятихатки, Новоандреевка Запорожской области; Новотягинка, Бургунка, Томарино, Змиевка Херсонской области.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении шли три боя вблизи Глубокого и Волчанска.
На Купянском направлении враг атаковал 14 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Глушковки.
На Лиманском направлении также произошло 14 боестолкновений возле Дружелюбовки, Макеевки, Новосадового, Невского и Дибровы.
На Северском направлении произошло девять боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Выемки и Спорного.
На Краматорском направлении россияне атаковали 19 раз возле Ступочек, Часового Яра, Калиновки, Григорьевки, Предтечино.
На Торецком направлении шло 14 боев неподалеку Нелиповки, Торецка, Нью-Йорка и Дилиевки.
На Покровском направлении наши защитники отражали 58 вражеских штурмовых действий, в частности, в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Птичье, Новогродовка. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки и Калинового.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили 18 атак противника вблизи Карловки, Георгиевки, Михайловки, Красногоровки и Константиновки.
На Времевском направлении российские захватчики восемь раз наступали в сторону Водяного, Угледара и Катериновки. Успеха не имели.
Ситуация на юге и севере
На Ореховском направлении произошло три боестолкновения неподалеку Новоандреевки и Щербаков.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.
Удары по врагу
В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили пункт управления, четыре артиллерийские системы, две РЛС, две системы дистанционного минирования и склад боеприпасов.
В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1190 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 11 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, две РСЗО, средство ПВО, 31 БпЛА оперативно-тактического уровня, 92 автомобиля и 17 единиц специальной техники оккупантов.
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