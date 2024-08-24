В районе Глубокого оккупанты заводят дополнительный личный состав на передовые позиции, в Волчанске усиливают штурмовые группы, - ОТГ "Харьков"
На Харьковском направлении обстановка остается напряженной, Силы обороны Украины продолжают отражать атаки российских оккупационных войск, контратакуют и принимают меры для усиления устойчивости обороны.
Об этом сообщили в ОТГ "Харьков", передает Цензор.НЕТ.
Так, в районе населенного пункта Глубокое противник усилил ведение воздушной разведки с применением БпЛА, заводит дополнительный личный состав на передовые позиции.
Вблизи Лукьянцев враг улучшает систему связи, провел меры логистического обеспечения. Продолжаются случаи отказов личного состава от выполнения боевых и специальных задач.
Также в районе Лукьянцев оккупанты продолжают попытки улучшить тактическое положение, налаживают систему защищенной связи.
В районе Старицы противник провел замену боевой охраны, проводит эвакуацию потерь и осуществляет мероприятия логистического обеспечения.
В Волчанске российские оккупанты продолжают активные штурмовые действия, усиливают штурмовые группы. Осуществили обстрелы районов города из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А и РСЗО.
Всего за прошедшие сутки произошло 7 боевых столкновения. Кроме того, оккупанты нанесли 38 ударов дронами-камикадзе и 441 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.
С начала этих суток продолжается 2 боевых столкновения в районе Волчанска и Глубокого.
Потери противника
Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составляют 87 человек.
Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 104 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 1 танк,
- 3 боевые бронированные машины,
- 6 артиллерийских систем,
- 13 автомобилей,
- 9 единиц специальной техники,
- 72 БпЛА.
Кроме того, уничтожено:
- 69 укрытий для личного состава,
- 3 места хранения боекомплекта,
- 1 полевой склад горюче-смазочных материалов.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 606 490 российских захватчиков.
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