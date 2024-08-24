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Новости Агрессия России против Украины Война
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В районе Глубокого оккупанты заводят дополнительный личный состав на передовые позиции, в Волчанске усиливают штурмовые группы, - ОТГ "Харьков"

ЗСУ

На Харьковском направлении обстановка остается напряженной, Силы обороны Украины продолжают отражать атаки российских оккупационных войск, контратакуют и принимают меры для усиления устойчивости обороны.

Об этом сообщили в ОТГ "Харьков", передает Цензор.НЕТ.

Так, в районе населенного пункта Глубокое противник усилил ведение воздушной разведки с применением БпЛА, заводит дополнительный личный состав на передовые позиции.

Вблизи Лукьянцев враг улучшает систему связи, провел меры логистического обеспечения. Продолжаются случаи отказов личного состава от выполнения боевых и специальных задач.

Также в районе Лукьянцев оккупанты продолжают попытки улучшить тактическое положение, налаживают систему защищенной связи.

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В районе Старицы противник провел замену боевой охраны, проводит эвакуацию потерь и осуществляет мероприятия логистического обеспечения.

В Волчанске российские оккупанты продолжают активные штурмовые действия, усиливают штурмовые группы. Осуществили обстрелы районов города из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А и РСЗО.

Всего за прошедшие сутки произошло 7 боевых столкновения. Кроме того, оккупанты нанесли 38 ударов дронами-камикадзе и 441 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.

С начала этих суток продолжается 2 боевых столкновения в районе Волчанска и Глубокого.

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Потери противника

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составляют 87 человек.

Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 104 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 танк,
  • 3 боевые бронированные машины,
  • 6 артиллерийских систем,
  • 13 автомобилей,
  • 9 единиц специальной техники,
  • 72 БпЛА.

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Кроме того, уничтожено:

  • 69 укрытий для личного состава,
  • 3 места хранения боекомплекта,
  • 1 полевой склад горюче-смазочных материалов.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 606 490 российских захватчиков.

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (3939)


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Мда,а учора преЗЕ про покращення говорив. Язиком молотити це не в окопі сидіти
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24.08.2024 11:10 Ответить
От вже паскуди , їх відтиснюють , як дехто запевняв , а вони продовжують штурмові дії . Мабудь марахвон не дивляться .
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24.08.2024 12:32 Ответить
 
 