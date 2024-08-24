На юге за сутки уничтожены 61 оккупант и 43 единицы вооружения и военной техники
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожен 61 оккупант.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 61 человека.
Также россияне потеряли 43 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 2 зенитно-ракетных комплекса ("Тор", "Бук-М3");
- 1 противотанковый ракетный комплекс;
- 12 артиллерийских систем;
- 17 единиц авто-бронетехники;
- 6 разведывательных БпЛА;
- 1 лодка;
- 4 мотоцикла.
Также украинские защитники поразили 1 полевой пункт боеснабжения, 2 наблюдательных пункта, 2 блиндажа и 1 генератор.
Ситуация в операционной зоне Сил обороны Юга
Кроме того сообщается, что в операционной зоне Сил обороны Юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. Враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занятых позиций.
Так, на Ореховском и Приднепровском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
Враг штурмовых и наступательных действий не проводил. Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, активно ведут аэроразведку. За минувшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 243 разведывательных БпЛА.
"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий, враг за прошедшие сутки применил 223 FPV-дронов, 5 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 230 осколочных боеприпасов", - добавили в Силах обороны.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 606 490 российских захватчиков.
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