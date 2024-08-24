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Новости Агрессия России против Украины Война
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На юге за сутки уничтожены 61 оккупант и 43 единицы вооружения и военной техники

рф,техніка,знищення

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожен 61 оккупант.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 61 человека.

Также россияне потеряли 43 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • 2 зенитно-ракетных комплекса ("Тор", "Бук-М3");
  • 1 противотанковый ракетный комплекс;
  • 12 артиллерийских систем;
  • 17 единиц авто-бронетехники;
  • 6 разведывательных БпЛА;
  • 1 лодка;
  • 4 мотоцикла.

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Также украинские защитники поразили 1 полевой пункт боеснабжения, 2 наблюдательных пункта, 2 блиндажа и 1 генератор.

Ситуация в операционной зоне Сил обороны Юга

Кроме того сообщается, что в операционной зоне Сил обороны Юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. Враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занятых позиций.

Так, на Ореховском и Приднепровском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Враг штурмовых и наступательных действий не проводил. Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, активно ведут аэроразведку. За минувшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 243 разведывательных БпЛА.

"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий, враг за прошедшие сутки применил 223 FPV-дронов, 5 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 230 осколочных боеприпасов", - добавили в Силах обороны.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 606 490 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19057) ликвидация (3477) уничтожение (6830) Силы обороны юга (295)


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Дуже файно.
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24.08.2024 11:55 Ответить
 
 