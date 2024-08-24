На півдні за добу знищено 61 окупанта й 43 одиниці озброєння та військової техніки

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 61 окупанта.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 61 особу.

Також росіяни втратили 43 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

2 зенітно-ракетні комплекси ("Тор", "Бук-М3");

1 протитанковий ракетний комплекс;

12 артилерійських систем;

17 одиниць авто-бронетехніки;

6 розвідувальних БпЛА;

1 човен;

4 мотоцикли.

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Також українські захисники уразили 1 польовий пункт боєпостачання, 2 спостережних пункти, 2 бліндажі та 1 генератор.

Ситуація в операційній зоні Сил оборони Півдня

Крім того повідомляється, що в операційній зоні Сил оборони Півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів. Ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

Так, на Оріхівському та Придніпровському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Ворог штурмових і наступальних дій не проводив. Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, активно ведуть аеророзвідку. За минулу добу в операційній зоні зафіксовано проліт 243 розвідувальних БпЛА.

"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій, ворог минулої доби застосував 223 FPV-дронів, 5 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 230 осколкових боєприпасів", - додали в Силах оборони.

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Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 606 490 російських загарбників.