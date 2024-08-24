У районі Глибокого окупанти заводять додатковий особовий склад на передові позиції, у Вовчанську посилюють штурмові групи, - ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку обстановка залишається напруженою, Сили оборони України продовжують відбивати атаки російських окупаційних військ, контратакують та вживають заходів для посилення стійкості оборони.

Про це повідомили в ОТУ "Харків", передає Цензор.НЕТ.



Так, у районі населеного пункту Глибоке противник посилив ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА, заводить додатковий особовий склад на передові позиції.



Поблизу Лукʼянців ворог покращує систему звʼязку, провів заходи логістичного забезпечення. Продовжуються випадки відмов особового складу від виконання бойових та спеціальних завдань.



Також у районі Лукʼянців окупанти продовжують спроби покращити тактичне положення, налагоджують систему захищеного зв’язку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення дронами логістичного транспорту окупантів на Харківщині. ВIДЕО

У районі Стариці противник провів заміну бойової охорони, проводить евакуацію втрат та здійснює заходи логістичного забезпечення.



У Вовчанську російські окупанти продовжують активні штурмові дії, посилюють штурмові групи. Здійснили обстріли районів міста з важкої вогнеметної системи ТОС-1А та РСЗВ.



Загалом протягом минулої доби відбулося 7 бойових зіткнення. Крім того, окупанти завдали 38 ударів дронами-камікадзе та 441 раз обстріляли позиції Сил оборони України.



Від початку цієї доби триває 2 бойові зіткнення у районі Вовчанська та Глибокого.

Також дивіться: Зеленський про бої на Харківщині: Витискаємо російську армію. ВIДЕО

Втрати противника

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.



Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу становлять 87 осіб.



Також на цьому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 104 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк,

3 бойові броньовані машини,

6 артилерійських систем,

13 автомобілів,

9 одиниць спеціальної техніки,

72 БпЛА.

Також читайте: На півдні за добу знищено 61 окупанта й 43 одиниці озброєння та військової техніки

Крім того, знищено:

69 укриттів для особового складу,

3 місця зберігання боєкомплекту,

1 польовий склад паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 606 490 російських загарбників.