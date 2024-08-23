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Зеленский о боях на Харьковщине: Выжимаем российскую армию. ВИДЕО

Вооруженные силы Украины постепенно вытесняют российских захватчиков из Харьковской области.

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства напомнил, что с начала мая украинские защитники смогли отразить попытку РФ наступать на Харьков.

Зеленский отметил, что имел разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским относительно боев на Харьковщине.

"Вытесняем российскую армию, постепенно. Оккупант не покорит Харьков. Не покорит всю нашу Украину. Я благодарю каждого и каждую, кто бережет жизнь в Украине, кто бережет наш Харьков и все другие города и села нашего государства. И мы сделаем все, чтобы вернуть настоящую безопасность", - сказал в обращении глава государства.

Напомним, что накануне в Третьей штурмовой заявили об успешных наступательных действиях в Харьковской области.

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады продвинулись вглубь фронта почти на два кв. км и взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов на Харьковщине.

Читайте также: На севере Харьковщины в районе Волчанска продолжаются тяжелые бои. Враг пытается пробиться к реке Волчья, - ОТГ "Харьков"

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+6
знову вилізло з бенефісом.... дай нам вже спокій
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23.08.2024 20:51
+6
Борцун-витискун ?! Тхір вонючий !
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23.08.2024 20:55
+5
Ішак знову нюхнув добряче та зразу ж почав "витискати". "Витискач сраний...
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23.08.2024 21:07
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знову вилізло з бенефісом.... дай нам вже спокій
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23.08.2024 20:51 Ответить
Нахрена було запускати? Строїли, строїли...
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23.08.2024 21:03 Ответить
Песдуй в Индию, нах...
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23.08.2024 20:51 Ответить
Борцун-витискун ?! Тхір вонючий !
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23.08.2024 20:55 Ответить
Выключите ему суфлера, поржем
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23.08.2024 20:58 Ответить
У Києві заборонили борди "Армія. Мова. Віра. Незалежність".

Наші глядачі по всьому Києву стали свідками, як борди з патріотичними гаслами екстрено замальовують і здирають.

Один з глядачів надіслав відео, як на вулиці Малевича група робітників поспіхом заклеює гасло і каже, що "Ці борди заборонили".

По всій країні зараз демонтують вітальні борди Фонду Порошенка до дня Незалежності.

Кажуть, роздратування у високих кабінетах викликав сюжет: Незалежність: Армія.Мова.Віра і Незалежність: ЄС.НАТО.Украіна.

Все як завжди: підключили силовиків, губернаторів і тд. Задача - бордів не має бути. Попри угоди і проплачені фондом кошти все активно знімають).

Я не знаю достеменно з чим саме воюють наші тилові силовики і військові адміністрації- чи з Армією, чи з Вірою? Чи може з НАТО на бордах?

Але точно знаю, що мені це дуже нагадало часи, коли адміністрацією Кучми керував медведчук, і ще менеджерів Януковича. Це такий фірмовий російський стиль, який дуже зручно впроваджувати під всіма загрозами і можливостями воєнного стану.

Дуже вже хочеться, аби опозиції в країні не було. Аби не було політичної памʼяті. Не було незалежних телеканалів. Аби не було нічого, що не вписується в картинку тотально керованого страхом світу. А лише свої ТГ канали і один суцільний Марафон.

Але Україна - не росія. Тут так не спрацює, рано чи пізно…
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23.08.2024 21:00 Ответить
єслі шо ми єво снісьом
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23.08.2024 21:06 Ответить
А шо в нас вже кацапія? Звідкіля "ХУБИРНАТАРИ"?
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23.08.2024 21:25 Ответить
Схоже, бо роздратування у високих кабінетах викликав сюжет: Незалежність: Армія.Мова.Віра і Незалежність: ЄС.НАТО.Украіна. Те ж саме Армія.Мова.Віра і Незалежність: ЄС.НАТО.Украіна дуже люто дратує і кацапів. Висновки: чийого народу слуги в Україні при владі?
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23.08.2024 23:49 Ответить
Ішак знову нюхнув добряче та зразу ж почав "витискати". "Витискач сраний...
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23.08.2024 21:07 Ответить
Если бы украинские войска наступали на территорию Беларуси, как это происходит в Курской области РФ, то белорусам бы просто раздали оружие, и они защищали бы себя сами, - замначальника Генштаба Беларуси Тумар

По его https://www.pravda.com.ua/news/2024/08/23/7471614/) словам , именно в этом заключается идея военного командования Беларуси: «защита - это люди».
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23.08.2024 21:25 Ответить
Витискаємо в Сумську область
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23.08.2024 21:55 Ответить
Потужний пі₴дун
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23.08.2024 22:09 Ответить
Країні потрібен шашлик
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24.08.2024 03:08 Ответить
Наскількі поступово? Поступово витискаємо за Урал. Ось, Суджу вже пройшли, далі Льгов, і так до Члєнябінська з Йо бургом.
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24.08.2024 07:07 Ответить
 
 