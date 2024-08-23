Зеленский о боях на Харьковщине: Выжимаем российскую армию. ВИДЕО

Вооруженные силы Украины постепенно вытесняют российских захватчиков из Харьковской области.

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства напомнил, что с начала мая украинские защитники смогли отразить попытку РФ наступать на Харьков.

Зеленский отметил, что имел разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским относительно боев на Харьковщине.

"Вытесняем российскую армию, постепенно. Оккупант не покорит Харьков. Не покорит всю нашу Украину. Я благодарю каждого и каждую, кто бережет жизнь в Украине, кто бережет наш Харьков и все другие города и села нашего государства. И мы сделаем все, чтобы вернуть настоящую безопасность", - сказал в обращении глава государства.