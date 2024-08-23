Зеленский о боях на Харьковщине: Выжимаем российскую армию. ВИДЕО
Вооруженные силы Украины постепенно вытесняют российских захватчиков из Харьковской области.
Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава государства напомнил, что с начала мая украинские защитники смогли отразить попытку РФ наступать на Харьков.
Зеленский отметил, что имел разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским относительно боев на Харьковщине.
"Вытесняем российскую армию, постепенно. Оккупант не покорит Харьков. Не покорит всю нашу Украину. Я благодарю каждого и каждую, кто бережет жизнь в Украине, кто бережет наш Харьков и все другие города и села нашего государства. И мы сделаем все, чтобы вернуть настоящую безопасность", - сказал в обращении глава государства.
Напомним, что накануне в Третьей штурмовой заявили об успешных наступательных действиях в Харьковской области.
Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады продвинулись вглубь фронта почти на два кв. км и взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов на Харьковщине.
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Наші глядачі по всьому Києву стали свідками, як борди з патріотичними гаслами екстрено замальовують і здирають.
Один з глядачів надіслав відео, як на вулиці Малевича група робітників поспіхом заклеює гасло і каже, що "Ці борди заборонили".
По всій країні зараз демонтують вітальні борди Фонду Порошенка до дня Незалежності.
Кажуть, роздратування у високих кабінетах викликав сюжет: Незалежність: Армія.Мова.Віра і Незалежність: ЄС.НАТО.Украіна.
Все як завжди: підключили силовиків, губернаторів і тд. Задача - бордів не має бути. Попри угоди і проплачені фондом кошти все активно знімають).
Я не знаю достеменно з чим саме воюють наші тилові силовики і військові адміністрації- чи з Армією, чи з Вірою? Чи може з НАТО на бордах?
Але точно знаю, що мені це дуже нагадало часи, коли адміністрацією Кучми керував медведчук, і ще менеджерів Януковича. Це такий фірмовий російський стиль, який дуже зручно впроваджувати під всіма загрозами і можливостями воєнного стану.
Дуже вже хочеться, аби опозиції в країні не було. Аби не було політичної памʼяті. Не було незалежних телеканалів. Аби не було нічого, що не вписується в картинку тотально керованого страхом світу. А лише свої ТГ канали і один суцільний Марафон.
Але Україна - не росія. Тут так не спрацює, рано чи пізно…
По его https://www.pravda.com.ua/news/2024/08/23/7471614/) словам , именно в этом заключается идея военного командования Беларуси: «защита - это люди».