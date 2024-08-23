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Зеленський про бої на Харківщині: Витискаємо російську армію. ВIДЕО

Збройні сили України поступово витискають російських загарбників з Харківської області.

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник держави нагадав, що від початку травня українські захисники змогли відбити спробу РФ наступати на Харків.

Зеленський зазначив, що мав розмову із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо боїв на Харківщині.

"Витискаємо російську армію, поступово. Окупант не підкорить Харків. Не підкорить всю нашу Україну.  Я дякую кожному й кожній, хто береже життя в Україні, хто береже наш Харків та всі інші міста й села нашої держави. І ми зробимо все, щоб повернути справжню безпеку", - сказав у зверненні глава держави.

Нагадаємо, що напередодні у Третій штурмовій заявили про успішні наступальні дії у Харківській області.

Бійці Третьої окремої штурмової бригади просунулись углиб фронту на майже два кв. км та взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, на Харківщині.

Читайте також: На півночі Харківщині у районі Вовчанська тривають важкі бої. Ворог намагається пробитися до річки Вовча, - ОТУ "Харків"

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+6
знову вилізло з бенефісом.... дай нам вже спокій
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23.08.2024 20:51
+6
Борцун-витискун ?! Тхір вонючий !
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23.08.2024 20:55
+5
Ішак знову нюхнув добряче та зразу ж почав "витискати". "Витискач сраний...
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23.08.2024 21:07
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знову вилізло з бенефісом.... дай нам вже спокій
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23.08.2024 20:51 Відповісти
Нахрена було запускати? Строїли, строїли...
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23.08.2024 21:03 Відповісти
Песдуй в Индию, нах...
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23.08.2024 20:51 Відповісти
Борцун-витискун ?! Тхір вонючий !
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23.08.2024 20:55 Відповісти
Выключите ему суфлера, поржем
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23.08.2024 20:58 Відповісти
У Києві заборонили борди "Армія. Мова. Віра. Незалежність".

Наші глядачі по всьому Києву стали свідками, як борди з патріотичними гаслами екстрено замальовують і здирають.

Один з глядачів надіслав відео, як на вулиці Малевича група робітників поспіхом заклеює гасло і каже, що "Ці борди заборонили".

По всій країні зараз демонтують вітальні борди Фонду Порошенка до дня Незалежності.

Кажуть, роздратування у високих кабінетах викликав сюжет: Незалежність: Армія.Мова.Віра і Незалежність: ЄС.НАТО.Украіна.

Все як завжди: підключили силовиків, губернаторів і тд. Задача - бордів не має бути. Попри угоди і проплачені фондом кошти все активно знімають).

Я не знаю достеменно з чим саме воюють наші тилові силовики і військові адміністрації- чи з Армією, чи з Вірою? Чи може з НАТО на бордах?

Але точно знаю, що мені це дуже нагадало часи, коли адміністрацією Кучми керував медведчук, і ще менеджерів Януковича. Це такий фірмовий російський стиль, який дуже зручно впроваджувати під всіма загрозами і можливостями воєнного стану.

Дуже вже хочеться, аби опозиції в країні не було. Аби не було політичної памʼяті. Не було незалежних телеканалів. Аби не було нічого, що не вписується в картинку тотально керованого страхом світу. А лише свої ТГ канали і один суцільний Марафон.

Але Україна - не росія. Тут так не спрацює, рано чи пізно…
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23.08.2024 21:00 Відповісти
єслі шо ми єво снісьом
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23.08.2024 21:06 Відповісти
А шо в нас вже кацапія? Звідкіля "ХУБИРНАТАРИ"?
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23.08.2024 21:25 Відповісти
Схоже, бо роздратування у високих кабінетах викликав сюжет: Незалежність: Армія.Мова.Віра і Незалежність: ЄС.НАТО.Украіна. Те ж саме Армія.Мова.Віра і Незалежність: ЄС.НАТО.Украіна дуже люто дратує і кацапів. Висновки: чийого народу слуги в Україні при владі?
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23.08.2024 23:49 Відповісти
Ішак знову нюхнув добряче та зразу ж почав "витискати". "Витискач сраний...
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23.08.2024 21:07 Відповісти
Если бы украинские войска наступали на территорию Беларуси, как это происходит в Курской области РФ, то белорусам бы просто раздали оружие, и они защищали бы себя сами, - замначальника Генштаба Беларуси Тумар

По его https://www.pravda.com.ua/news/2024/08/23/7471614/) словам , именно в этом заключается идея военного командования Беларуси: «защита - это люди».
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23.08.2024 21:25 Відповісти
Витискаємо в Сумську область
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23.08.2024 21:55 Відповісти
Потужний пі₴дун
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23.08.2024 22:09 Відповісти
Країні потрібен шашлик
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24.08.2024 03:08 Відповісти
Наскількі поступово? Поступово витискаємо за Урал. Ось, Суджу вже пройшли, далі Льгов, і так до Члєнябінська з Йо бургом.
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24.08.2024 07:07 Відповісти
 
 