Зеленський про бої на Харківщині: Витискаємо російську армію. ВIДЕО
Збройні сили України поступово витискають російських загарбників з Харківської області.
Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Очільник держави нагадав, що від початку травня українські захисники змогли відбити спробу РФ наступати на Харків.
Зеленський зазначив, що мав розмову із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо боїв на Харківщині.
"Витискаємо російську армію, поступово. Окупант не підкорить Харків. Не підкорить всю нашу Україну. Я дякую кожному й кожній, хто береже життя в Україні, хто береже наш Харків та всі інші міста й села нашої держави. І ми зробимо все, щоб повернути справжню безпеку", - сказав у зверненні глава держави.
Нагадаємо, що напередодні у Третій штурмовій заявили про успішні наступальні дії у Харківській області.
Бійці Третьої окремої штурмової бригади просунулись углиб фронту на майже два кв. км та взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, на Харківщині.
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Наші глядачі по всьому Києву стали свідками, як борди з патріотичними гаслами екстрено замальовують і здирають.
Один з глядачів надіслав відео, як на вулиці Малевича група робітників поспіхом заклеює гасло і каже, що "Ці борди заборонили".
По всій країні зараз демонтують вітальні борди Фонду Порошенка до дня Незалежності.
Кажуть, роздратування у високих кабінетах викликав сюжет: Незалежність: Армія.Мова.Віра і Незалежність: ЄС.НАТО.Украіна.
Все як завжди: підключили силовиків, губернаторів і тд. Задача - бордів не має бути. Попри угоди і проплачені фондом кошти все активно знімають).
Я не знаю достеменно з чим саме воюють наші тилові силовики і військові адміністрації- чи з Армією, чи з Вірою? Чи може з НАТО на бордах?
Але точно знаю, що мені це дуже нагадало часи, коли адміністрацією Кучми керував медведчук, і ще менеджерів Януковича. Це такий фірмовий російський стиль, який дуже зручно впроваджувати під всіма загрозами і можливостями воєнного стану.
Дуже вже хочеться, аби опозиції в країні не було. Аби не було політичної памʼяті. Не було незалежних телеканалів. Аби не було нічого, що не вписується в картинку тотально керованого страхом світу. А лише свої ТГ канали і один суцільний Марафон.
Але Україна - не росія. Тут так не спрацює, рано чи пізно…
По его https://www.pravda.com.ua/news/2024/08/23/7471614/) словам , именно в этом заключается идея военного командования Беларуси: «защита - это люди».