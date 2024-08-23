Зеленський про бої на Харківщині: Витискаємо російську армію. ВIДЕО

Збройні сили України поступово витискають російських загарбників з Харківської області.

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник держави нагадав, що від початку травня українські захисники змогли відбити спробу РФ наступати на Харків.

Зеленський зазначив, що мав розмову із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо боїв на Харківщині.

"Витискаємо російську армію, поступово. Окупант не підкорить Харків. Не підкорить всю нашу Україну. Я дякую кожному й кожній, хто береже життя в Україні, хто береже наш Харків та всі інші міста й села нашої держави. І ми зробимо все, щоб повернути справжню безпеку", - сказав у зверненні глава держави.

Нагадаємо, що напередодні у Третій штурмовій заявили про успішні наступальні дії у Харківській області.

Бійці Третьої окремої штурмової бригади просунулись углиб фронту на майже два кв. км та взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, на Харківщині.

Читайте також: На півночі Харківщині у районі Вовчанська тривають важкі бої. Ворог намагається пробитися до річки Вовча, - ОТУ "Харків"