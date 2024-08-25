За сутки в Донецкой области россияне убили 7 человек, 15 человек получили ранения. ИНФОГРАФИКА
В течение суток российские войска били по Краматорску, Торецку, Курахово и Константиновке. Семь человек погибли, 15 получили ранения.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"За 24 августа россияне убили 7 жителей Донецкой области: 5 в Константиновке, 1 в Торецке и Котлино", - говорится в сообщении.
Еще 15 человек в области за сутки получили ранения.
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