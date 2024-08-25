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Новости Война
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За сутки в Донецкой области россияне убили 7 человек, 15 человек получили ранения. ИНФОГРАФИКА

Обстріли Донеччини 23 серпня

В течение суток российские войска били по Краматорску, Торецку, Курахово и Константиновке. Семь человек погибли, 15 получили ранения.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"За 24 августа россияне убили 7 жителей Донецкой области: 5 в Константиновке, 1 в Торецке и Котлино", - говорится в сообщении.

Еще 15 человек в области за сутки получили ранения.

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На Донеччині вбили 7 і поранили 15 людей

Автор: 

обстрел (26942) Донецкая область (9524) Филашкин Вадим (17)


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