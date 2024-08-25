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Новини Війна
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За добу на Донеччині росіяни вбили 7 осіб, 15 людей дістали поранення. ІНФОГРАФІКА

Обстріли Донеччини 23 серпня

Упродовж доби російські війська били по Краматорську, Торецьку, Кураховому і Костянтинівці. Семеро людей загинуло, 15 дістало поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"За 24 серпня росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 5 у Костянтинівці, 1 у Торецьку і Котлиному", - ідеться в повідомленні.

Ще 15 людей в області за добу дістали поранення.

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На Донеччині вбили 7 і поранили 15 людей

Автор: 

обстріл (28263) Донецька область (8335) Філашкін Вадим (19)


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