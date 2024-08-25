Россияне обстреляли Украинск на Донетчине, погиб мужчина

Около 11 часов 25 августа российские военные из артиллерии обстреляли Украинск Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Селидовском горсовете.

"В результате обстрела погиб местный житель, мужчина 1991 г.р.", - говорится в сообщении.

Начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что утром россияне также обстреляли Лозовое Лиманской громады, один человек получил ранения.

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