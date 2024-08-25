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Россияне обстреляли Украинск на Донетчине, погиб мужчина

Росіяни обстріляли Українськ на Донеччині

Около 11 часов 25 августа российские военные из артиллерии обстреляли Украинск Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Селидовском горсовете.

"В результате обстрела погиб местный житель, мужчина 1991 г.р.", - говорится в сообщении.

Начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что утром россияне также обстреляли Лозовое Лиманской громады, один человек получил ранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: враг обстрелял по меньшей мере 11 населенных пунктов, есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26942) Донецкая область (9524)


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25.08.2024 15:52 Ответить
 
 