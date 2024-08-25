Сутки в Донецкой области: враг обстрелял по меньшей мере 11 населенных пунктов, есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Войска РФ за прошедшие сутки совершили 2 871 атаку по линии фронта и жилому сектору Донетчины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

Поврежден дом в Успеновке и хозяйственная постройка в Горняке. В Украинской Селидовской громаде ранен человек. В Гродовской ТГ разрушено 7 домов. В Курахово в результате артиллерийского обстрела ранения получили трое жителей, в том числе девушка 2007 года рождения.

Котлино враг обстрелял из РСЗО "Смерч" - один человек погиб и один травмирован.

Краматорский район

В Краматорске ранены 2 человека, повреждены гостиница, частные дома и многоэтажки. В Торском Лиманской ТГ разрушено 8 домов.

Константиновку россияне накрыли из артиллерии - убили пятерых гражданских лиц, еще шесть жителей получили ранения.

Бахмутский район

В Часовоярской ТГ повреждены 7 частных домов, многоэтажка, промышленное здание и хозяйственная постройка. В Северске поврежден дом.

В Торецке в результате обстрелов есть погибший и двое раненых жителей

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