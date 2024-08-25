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Доба на Донеччині: ворог обстріляв щонайменше 11 населених пунктів, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Війська РФ минулої доби здійснили 2 871 атаку по лінії фронту та житловому сектору Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та в поліції області.

Покровський район

Пошкоджено будинок в Успенівці і господарчу споруду в Гірнику. В Українську Селидівської громади поранено людину. У Гродівській ТГ зруйновано 7 будинків.  У Кураховому внаслідок артилерійського обстрілу поранення отримали троє мешканців, зокрема дівчина 2007 року народження.

Котлине ворог обстріляв з РСЗВ "Смерч" - одна людина загинула та одна травмована.

Краматорський район

У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено готель, приватні будинки і багатоповерхівки. У Торському Лиманської ТГ зруйновано 8 будинків.

Донеччина

Костянтинівку росіяни накрили з артилерії – вбили п'ятьох цивільних осіб, ще шість мешканців зазнали поранень.

Бахмутський район

У Часовоярській ТГ пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка, промислова будівля і господарча будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.

У Торецьку внаслідок обстрілів є загиблий і двоє поранених жителів

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по Краматорську: під завалами, ймовірно, перебуває людина. ФОТО

Донеччина
Донеччина

Автор: 

обстріл (28449) Донецька область (8453)


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Вражаюча схожість кацапа з людиною не повинна вводити вас в оману.
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25.08.2024 12:09 Відповісти
 
 