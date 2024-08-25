Доба на Донеччині: ворог обстріляв щонайменше 11 населених пунктів, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж
Війська РФ минулої доби здійснили 2 871 атаку по лінії фронту та житловому сектору Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та в поліції області.
Покровський район
Пошкоджено будинок в Успенівці і господарчу споруду в Гірнику. В Українську Селидівської громади поранено людину. У Гродівській ТГ зруйновано 7 будинків. У Кураховому внаслідок артилерійського обстрілу поранення отримали троє мешканців, зокрема дівчина 2007 року народження.
Котлине ворог обстріляв з РСЗВ "Смерч" - одна людина загинула та одна травмована.
Краматорський район
У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено готель, приватні будинки і багатоповерхівки. У Торському Лиманської ТГ зруйновано 8 будинків.
Костянтинівку росіяни накрили з артилерії – вбили п'ятьох цивільних осіб, ще шість мешканців зазнали поранень.
Бахмутський район
У Часовоярській ТГ пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка, промислова будівля і господарча будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.
У Торецьку внаслідок обстрілів є загиблий і двоє поранених жителів
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