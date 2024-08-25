Росіяни обстріляли Українськ на Донеччині, загинув чоловік

Близько 11 годин 25 серпня російські військові з артилерії обстріляли Українськ Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Селидівській міськраді.

"У результаті обстрілу загинув місцевий мешканець, чоловік 1991 р.н.", - йдеться в дописі.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що зранку росіяни також обстріляли Лозове Лиманської громади, одна людина дістала поранення.

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