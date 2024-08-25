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Почти 230 взрывов прогремели в приграничных громадах Сумщины в течение дня: 3 человека погибли и 6 ранены

Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини

В течение дня 25 августа россияне совершили 88 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 229 взрывов.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обстрелам подверглись Сумская, Бездрицкая, Николаевская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Березовская, Эсманская, Дружбовская, Свеская, Середино-Будская громады.

  • Белопольская громада: враг бил из минометов (48 взрывов), артиллерии (2 взрыва), нанес авиаудары (КАБ) (11 взрывов) и обстрел FPV-дронами (2 взрыва).
  • Хотинская громада: зафиксированы авиаудары (КАБ) (3 взрыва), обстрел из минометов (3 взрыва).
  • Путивльская громада: был авиаудар (КАБ) (2 взрыва).
  • Новослободская громада: нанесены авиаудары (КАБ) (7 взрывов), обстрел FPV-дронами (2 взрыва), артобстрел (2 взрыва).
  • Эсманская громада: осуществлены авиаудары (КАБ) (14 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва), обстрел FPV-дронами (8 взрывов).
  • Краснопольская громада: враг нанес авиаудар (КАБ) (2 взрыва), обстрелы из минометов (5 взрывов), артиллерии (17 взрывов), РСЗО (5 взрывов), FPV-дронами (7 взрывов).

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  • Великописаревская громада: 33 мины сбросили россияне на территорию громады. Также были артиллерийские обстрелы (11 взрывов), обстрел FPV-дронами (3 взрыва).
  • Свесская громада: зафиксирован авиаудар (КАБ) (9 взрывов), в результате обстрелов 2 гражданских лица погибли, 2 человека ранены.
  • Дружбовская громада: осуществлены авиаудары (КАБ) (7 взрывов).
  • Березовская громада: были авиаудары (КАБ) (4 взрыва).
  • Середино-Будская громада: 16 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Николаевская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (1 взрыв).
  • Бездрицкая громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (3 взрыва), в результате чего 1 гражданское лицо погибло, 1 человек ранен.
  • Сумская громада: осуществлены авиаудары (КАБ) (3 взрыва). В результате вечернего обстрела 3 гражданских лица ранены.

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обстрел (26942) Сумская область (3011) Сумы (1073)


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То вони вихарківають те, що до наступу готували
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25.08.2024 22:37 Ответить
Буду об'єктивним. Такого ще НЕ БУЛО на Сумщині ! До приїзду у Суми Лідора ! Хто не вірить, переглядай Цензор за всю війну. Географія ударів кацапами по Сумщині розширилась удвічі. Пишу, бо болить за рідне селище. Підприємства зруйновані, навіть по п'ятиповерхівці прилетіло. Десятки без житла залишились. Є загиблі. Перші за роки війни. І це вглиб країни. Вже не сам кордон, де жити неможливо з-за артобстрілів. То стало краще ? Від слів В.О президента. На мою думку, звичайного українця, зєлєнскій не виправдав надії українців ! І його ЖАЛКІЄ УСІЛІЯ довести, що він досяг бодай чого не варті ані копійки ! Залиш Банкову, Вова ! Народ просить ! Ще не вимагає. І не трощить "помощнічков", які насправді допомагають кацапам, а не Лідору.
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26.08.2024 07:41 Ответить
Фото - це згарище від лісозаводу мого селища. Все, роботи у селищі не залишилось. ПАМАГІТЄ, товарищу зєлєнскій ! Валітє в Ізраїль !
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26.08.2024 07:45 Ответить
❗️Крилаті ракети Х-101 курсом на Бориспіль.
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26.08.2024 08:01 Ответить
Зеленский ,що Ти накоїв ,у Сумах ,ти людей підставив ,збирайся геть ,усі смерті зараз на твоєї совісті!!!
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26.08.2024 13:04 Ответить
 
 