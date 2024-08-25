Почти 230 взрывов прогремели в приграничных громадах Сумщины в течение дня: 3 человека погибли и 6 ранены
В течение дня 25 августа россияне совершили 88 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 229 взрывов.
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись Сумская, Бездрицкая, Николаевская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Березовская, Эсманская, Дружбовская, Свеская, Середино-Будская громады.
- Белопольская громада: враг бил из минометов (48 взрывов), артиллерии (2 взрыва), нанес авиаудары (КАБ) (11 взрывов) и обстрел FPV-дронами (2 взрыва).
- Хотинская громада: зафиксированы авиаудары (КАБ) (3 взрыва), обстрел из минометов (3 взрыва).
- Путивльская громада: был авиаудар (КАБ) (2 взрыва).
- Новослободская громада: нанесены авиаудары (КАБ) (7 взрывов), обстрел FPV-дронами (2 взрыва), артобстрел (2 взрыва).
- Эсманская громада: осуществлены авиаудары (КАБ) (14 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва), обстрел FPV-дронами (8 взрывов).
- Краснопольская громада: враг нанес авиаудар (КАБ) (2 взрыва), обстрелы из минометов (5 взрывов), артиллерии (17 взрывов), РСЗО (5 взрывов), FPV-дронами (7 взрывов).
- Великописаревская громада: 33 мины сбросили россияне на территорию громады. Также были артиллерийские обстрелы (11 взрывов), обстрел FPV-дронами (3 взрыва).
- Свесская громада: зафиксирован авиаудар (КАБ) (9 взрывов), в результате обстрелов 2 гражданских лица погибли, 2 человека ранены.
- Дружбовская громада: осуществлены авиаудары (КАБ) (7 взрывов).
- Березовская громада: были авиаудары (КАБ) (4 взрыва).
- Середино-Будская громада: 16 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Николаевская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (1 взрыв).
- Бездрицкая громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (3 взрыва), в результате чего 1 гражданское лицо погибло, 1 человек ранен.
- Сумская громада: осуществлены авиаудары (КАБ) (3 взрыва). В результате вечернего обстрела 3 гражданских лица ранены.
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Elena Maslova #384148
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gr1959
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JuopunutBear #592740
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Марина Стеценко
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