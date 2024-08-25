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Майже 230 вибухів пролунало у прикордонних громадах Сумщини протягом дня: 3 особи загинули і 6 поранені

Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини

Протягом дня 25 серпня росіяни здійснили 88 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 229 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Сумська, Бездрицька, Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Березівська, Есманьська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади.

  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (48 вибухів), артилерії (2 вибухи), завдав авіаударів (КАБ) (11 вибухів) та обстрілу FPV-дронами (2 вибухи).
  • Хотінська громада: зафіксовано авіаудари (КАБ) (3 вибухи), обстріл з мінометів (3 вибухи).
    Путивльська громада: був авіаудар (КАБ) (2 вибухи).
  • Новослобідська громада: завдано авіаударів (КАБ) (7 вибухів), обстрілу FPV-дронами (2 вибухи), артобстрілу (2 вибухи).
  • Есманьська громада: здійснено авіаудари (КАБ) (14 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи), обстріл FPV-дронами (8 вибухів).
  • Краснопільська громада: ворог завдав авіаудару (КАБ) (2 вибухи), обстрілів з мінометів (5 вибухів), артилерії (17 вибухів), РСЗВ (5 вибухів), FPV-дронами (7 вибухів).

Також дивіться: Окупанти завдали авіаудару по Сумщині: двоє загиблих і двоє постраждалих, пошкоджено п’ятиповерхівку. ФОТО (оновлено)

  • Великописарівська громада: 33 міни скинули росіяни на територію громади. Також були артилерійські обстріли (11 вибухів), обстріл FPV-дронами (3 вибухи).
  • Свеська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (9 вибухів), унаслідок обстрілів 2 цивільні особи загинули, 2 особи поранені.
  • Дружбівська громада: здійснено авіаудари (КАБ) (7 вибухів).
  • Березівська громада: були авіаудари (КАБ) (4 вибухи).
  • Середино-Будська громада: 16 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Миколаївська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (1 вибух).
  • Бездрицька громада: здійснено авіаудар (КАБ) (3 вибухи), унаслідок чого 1 цивільна особа загинула, 1 особа поранена.
  • Сумська громада: здійснено авіаудари (КАБ) (3 вибухи). Внаслідок вечірнього обстрілу 3 цивільні особи поранені.

Читайте: Росіяни вдарили з авіації по приватному сектору Сумської громади: Є загиблі та поранені

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обстріл (28274) Сумська область (3561) Суми (810)


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То вони вихарківають те, що до наступу готували
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25.08.2024 22:37 Відповісти
Буду об'єктивним. Такого ще НЕ БУЛО на Сумщині ! До приїзду у Суми Лідора ! Хто не вірить, переглядай Цензор за всю війну. Географія ударів кацапами по Сумщині розширилась удвічі. Пишу, бо болить за рідне селище. Підприємства зруйновані, навіть по п'ятиповерхівці прилетіло. Десятки без житла залишились. Є загиблі. Перші за роки війни. І це вглиб країни. Вже не сам кордон, де жити неможливо з-за артобстрілів. То стало краще ? Від слів В.О президента. На мою думку, звичайного українця, зєлєнскій не виправдав надії українців ! І його ЖАЛКІЄ УСІЛІЯ довести, що він досяг бодай чого не варті ані копійки ! Залиш Банкову, Вова ! Народ просить ! Ще не вимагає. І не трощить "помощнічков", які насправді допомагають кацапам, а не Лідору.
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26.08.2024 07:41 Відповісти
Фото - це згарище від лісозаводу мого селища. Все, роботи у селищі не залишилось. ПАМАГІТЄ, товарищу зєлєнскій ! Валітє в Ізраїль !
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26.08.2024 07:45 Відповісти
❗️Крилаті ракети Х-101 курсом на Бориспіль.
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26.08.2024 08:01 Відповісти
Зеленский ,що Ти накоїв ,у Сумах ,ти людей підставив ,збирайся геть ,усі смерті зараз на твоєї совісті!!!
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26.08.2024 13:04 Відповісти
 
 