Майже 230 вибухів пролунало у прикордонних громадах Сумщини протягом дня: 3 особи загинули і 6 поранені
Протягом дня 25 серпня росіяни здійснили 88 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 229 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обстрілів зазнали Сумська, Бездрицька, Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Березівська, Есманьська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади.
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (48 вибухів), артилерії (2 вибухи), завдав авіаударів (КАБ) (11 вибухів) та обстрілу FPV-дронами (2 вибухи).
- Хотінська громада: зафіксовано авіаудари (КАБ) (3 вибухи), обстріл з мінометів (3 вибухи).
Путивльська громада: був авіаудар (КАБ) (2 вибухи).
- Новослобідська громада: завдано авіаударів (КАБ) (7 вибухів), обстрілу FPV-дронами (2 вибухи), артобстрілу (2 вибухи).
- Есманьська громада: здійснено авіаудари (КАБ) (14 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи), обстріл FPV-дронами (8 вибухів).
- Краснопільська громада: ворог завдав авіаудару (КАБ) (2 вибухи), обстрілів з мінометів (5 вибухів), артилерії (17 вибухів), РСЗВ (5 вибухів), FPV-дронами (7 вибухів).
- Великописарівська громада: 33 міни скинули росіяни на територію громади. Також були артилерійські обстріли (11 вибухів), обстріл FPV-дронами (3 вибухи).
- Свеська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (9 вибухів), унаслідок обстрілів 2 цивільні особи загинули, 2 особи поранені.
- Дружбівська громада: здійснено авіаудари (КАБ) (7 вибухів).
- Березівська громада: були авіаудари (КАБ) (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: 16 мін скинули росіяни на територію громади.
- Миколаївська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (1 вибух).
- Бездрицька громада: здійснено авіаудар (КАБ) (3 вибухи), унаслідок чого 1 цивільна особа загинула, 1 особа поранена.
- Сумська громада: здійснено авіаудари (КАБ) (3 вибухи). Внаслідок вечірнього обстрілу 3 цивільні особи поранені.
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Elena Maslova #384148
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