РФ бьет по энергосистеме Киева и Днепра, - Yasno
Российские захватчики наносят удары по энергосистеме Киева и Днепра.
Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.
"Киев, Днепр. Идет обстрел энергосистемы. Кое-где отсутствует свет. Точная причина будет установлена после завершения тревоги. Будьте в безопасности", - говорится в сообщении.
Ранее по всей территории Украины ввели экстренные отключения света.
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