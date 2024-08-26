РФ бьет по энергосистеме Киева и Днепра, - Yasno

Российские захватчики наносят удары по энергосистеме Киева и Днепра.

Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Киев, Днепр. Идет обстрел энергосистемы. Кое-где отсутствует свет. Точная причина будет установлена после завершения тревоги. Будьте в безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее по всей территории Украины ввели экстренные отключения света.

Также читайте: Зимой украинцев могут ожидать отключения света на 12 часов, - гендиректор Yasno Коваленко