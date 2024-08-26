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Новости Война
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РФ бьет по энергосистеме Киева и Днепра, - Yasno

Росія б'ють по енергосистемі України

Российские захватчики наносят удары по энергосистеме Киева и Днепра.

Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Киев, Днепр. Идет обстрел энергосистемы. Кое-где отсутствует свет. Точная причина будет установлена после завершения тревоги. Будьте в безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее по всей территории Украины ввели экстренные отключения света.

Также читайте: Зимой украинцев могут ожидать отключения света на 12 часов, - гендиректор Yasno Коваленко

Автор: 

Днепр (4401) Киев (25484) Yasno (13)


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Топ комментарии
+9
Дайте вгадаю - треба нові тарифи, щоб "пережити" зиму.
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26.08.2024 09:33
+7
Какого хрена курська аес працює? Там з артилерії можна підстанцію знищити.
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26.08.2024 09:25
+7
Пора уже и Курскую АЕС отключать
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26.08.2024 09:26
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Так може настала пора вимкнути світло брудній кацапві.
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26.08.2024 09:25 Ответить
Настала у 2019
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26.08.2024 09:50 Ответить
Какого хрена курська аес працює? Там з артилерії можна підстанцію знищити.
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26.08.2024 09:25 Ответить
Пора уже и Курскую АЕС отключать
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26.08.2024 09:26 Ответить
"партнери" не погоджуються... Бояться ескалації
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26.08.2024 09:33 Ответить
Кремлівські партнери Козиря.
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26.08.2024 09:39 Ответить
Если бы мы постоянно слушали наших партнеров мы бы уже как три года все были в окупации и сидели в концлагерях
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26.08.2024 09:51 Ответить
Так зеленский послушал в 22 м. Но народе не одобрил.
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26.08.2024 10:59 Ответить
Дайте вгадаю - треба нові тарифи, щоб "пережити" зиму.
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26.08.2024 09:33 Ответить
Але їрмак заборонив бити по НПЗ бруднод@пих?
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26.08.2024 09:38 Ответить
 
 