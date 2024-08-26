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РФ б’є по енергосистемі Києва та Дніпра, - Yasno

Росія б'ють по енергосистемі України

Російські загарбники завдають ударів по енергосистемі Києва та Дніпра.

Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Київ, Дніпро. Йде обстріл енергосистеми. Подекуди відсутнє світло. Точна причина буде встановлена після завершення тривоги. Будьте у безпеці", - йдеться в повідомленні.

Раніше по всій території України запровадили екстрені відключення світла.

Читайте: Взимку на українців можуть чекати відключення світла на 12 годин, - гендиректор Yasno Коваленко

Автор: 

Дніпро (3256) Київ (19423) Yasno (21)


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Топ коментарі
+9
Дайте вгадаю - треба нові тарифи, щоб "пережити" зиму.
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26.08.2024 09:33
+7
Какого хрена курська аес працює? Там з артилерії можна підстанцію знищити.
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26.08.2024 09:25
+7
Пора уже и Курскую АЕС отключать
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26.08.2024 09:26
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Так може настала пора вимкнути світло брудній кацапві.
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26.08.2024 09:25 Відповісти
Настала у 2019
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26.08.2024 09:50 Відповісти
Какого хрена курська аес працює? Там з артилерії можна підстанцію знищити.
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26.08.2024 09:25 Відповісти
Пора уже и Курскую АЕС отключать
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26.08.2024 09:26 Відповісти
"партнери" не погоджуються... Бояться ескалації
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26.08.2024 09:33 Відповісти
Кремлівські партнери Козиря.
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26.08.2024 09:39 Відповісти
Если бы мы постоянно слушали наших партнеров мы бы уже как три года все были в окупации и сидели в концлагерях
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26.08.2024 09:51 Відповісти
Так зеленский послушал в 22 м. Но народе не одобрил.
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26.08.2024 10:59 Відповісти
Дайте вгадаю - треба нові тарифи, щоб "пережити" зиму.
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26.08.2024 09:33 Відповісти
Але їрмак заборонив бити по НПЗ бруднод@пих?
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26.08.2024 09:38 Відповісти
 
 