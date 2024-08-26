РФ б’є по енергосистемі Києва та Дніпра, - Yasno
Російські загарбники завдають ударів по енергосистемі Києва та Дніпра.
Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.
"Київ, Дніпро. Йде обстріл енергосистеми. Подекуди відсутнє світло. Точна причина буде встановлена після завершення тривоги. Будьте у безпеці", - йдеться в повідомленні.
Раніше по всій території України запровадили екстрені відключення світла.
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