Сутки на Сумщине: Рашисты били КАБами, артиллерией, FPV-дронами, зафиксировано 60 взрывов
Российская армия ночью и утром 26 августа осуществила 21 обстрел приграничных территорий Сумской области.
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью и утром россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 60 взрывов. Обстрелам подверглись Великописаревская, Белопольская, Хотинская, Краснопольская, Березовская, Есманьская громады", - говорится в сообщении.
В частности, по Великописаревской громаде оккупанты наносили удары управляемыми авиационными бомбами, обстреливали из артиллерии и миномета. Также территорию громады россияне атаковали дронами, в частности сбросили взрывное устройство типа ВОГ.
По Краснопольской громаде россияне били управляемыми авиационными бомбами и из артиллерии.
Белопольская громада: авиаудар КАБ (1 взрыв), также враг бил из минометов (5 взрывов).
По Березовской, Эсманьской и Хотинской громадам оккупанты наносили удары управляемыми авиационными бомбами.
Напомним, днем 25 августа враг сбросил КАБы на жилой квартал в поселке Свеса Шосткинского района Сумской области, в результате чего два человека погибли и два пострадали.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль