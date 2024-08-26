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Сутки на Сумщине: Рашисты били КАБами, артиллерией, FPV-дронами, зафиксировано 60 взрывов

Обстріли Сумської області 26 серпня

Российская армия ночью и утром 26 августа осуществила 21 обстрел приграничных территорий Сумской области.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью и утром россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 60 взрывов. Обстрелам подверглись Великописаревская, Белопольская, Хотинская, Краснопольская, Березовская, Есманьская громады", - говорится в сообщении.

В частности, по Великописаревской громаде оккупанты наносили удары управляемыми авиационными бомбами, обстреливали из артиллерии и миномета. Также территорию громады россияне атаковали дронами, в частности сбросили взрывное устройство типа ВОГ.

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По Краснопольской громаде россияне били управляемыми авиационными бомбами и из артиллерии.

Белопольская громада: авиаудар КАБ (1 взрыв), также враг бил из минометов (5 взрывов).

По Березовской, Эсманьской и Хотинской громадам оккупанты наносили удары управляемыми авиационными бомбами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 230 взрывов прогремели в приграничных громадах Сумщины в течение дня: 3 человека погибли и 6 ранены

Напомним, днем 25 августа враг сбросил КАБы на жилой квартал в поселке Свеса Шосткинского района Сумской области, в результате чего два человека погибли и два пострадали.

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обстрел (26951) Сумская область (3013)


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