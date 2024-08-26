Доба на Сумщині: Рашисти били КАБами, артилерією, FPV-дронами, зафіксовано 60 вибухів
Російська армія вночі та вранці 26 серпня здійснила 21 обстріл прикордонних територій Сумської області.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі та зранку росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 60 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Березівська, Есманьська громади", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, по Великописарівській громаді окупанти завдавали ударів керованими авіаційними бомбами, обстрілювали з артилерії та міномета. Також територію громади росіяни атакували дронами, зокрема скинули вибуховий пристрій типу ВОГ.
По Краснопільській громаді росіяни били керованими авіаційними бомбами та з артилерії.
Білопільська громада: авіаудар КАБ (1 вибух), також ворог бив з мінометів (5 вибухів).
По Березівській, Есманьській і Хотінській громадах окупанти завдавали ударів керованими авіаційними бомбами.
Нагадаємо, вдень 25 серпня ворог скинув КАБи на житловий квартал у селищі СвесаШосткинського району Сумської області, унаслідок чого дві людини загинули і дві постраждали.
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