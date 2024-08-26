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Доба на Сумщині: Рашисти били КАБами, артилерією, FPV-дронами, зафіксовано 60 вибухів

Обстріли Сумської області 26 серпня

Російська армія вночі та вранці 26 серпня здійснила 21 обстріл прикордонних територій Сумської області.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 60 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Березівська, Есманьська громади", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, по Великописарівській громаді окупанти завдавали ударів керованими авіаційними бомбами, обстрілювали з артилерії та міномета. Також територію громади росіяни атакували дронами, зокрема скинули вибуховий пристрій типу ВОГ.

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По Краснопільській громаді росіяни били керованими авіаційними бомбами та з артилерії.

Білопільська громада: авіаудар КАБ (1 вибух), також ворог бив з мінометів (5 вибухів).

По Березівській, Есманьській і Хотінській громадах окупанти завдавали ударів керованими авіаційними бомбами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 230 вибухів пролунало у прикордонних громадах Сумщини протягом дня: 3 особи загинули і 6 поранені 

Нагадаємо, вдень 25 серпня ворог скинув КАБи на житловий квартал у селищі СвесаШосткинського району Сумської області, унаслідок чого дві людини загинули і дві постраждали.

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обстріл (28274) Сумська область (3561)


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26.08.2024 10:18 Відповісти
 
 