Рашисты попали в объект железнодорожной инфраструктуры на Сумщине: ранен помощник машиниста

26 августа во время массированного обстрела российская армия ударила по объекту железнодорожной инфраструктуры в Сумской области. В результате атаки есть раненый.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Укрзализныце.

"К сожалению, есть попадание в объект железнодорожной инфраструктуры в Сумской области. Повреждена контактная сеть и здания, ранен помощник машиниста. Он госпитализирован, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, все рейсы, которые временно остановились в связи с обесточиванием после масштабной вражеской атаки, уже подхвачены резервными тепловозами и продолжают движение.

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Движение электропоездов

Некоторые вокзалы, которые также были обесточены из-за отключения в городских сетях, уже переведены на резервные генераторы и используются как пункты несокрушимости для горожан, где можно подзарядить гаджеты и переждать в укрытиях до отбоя тревоги.

Пригородные электропоезда в некоторых регионах едут с задержками, а ситуация с City Express в Киеве и Днепре неизменна - движение по графику.

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