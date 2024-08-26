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Рашисти влучили в об’єкт залізничної інфраструктури на Сумщині: поранено помічника машиніста

На Сумщині через російську атаку пошкоджено залізничну інфраструктуру

26 серпня під час масованого обстрілу російська армія вдарила по об'єкту залізничної інфраструктури у Сумській області. Унаслідок атаки є поранений.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Укрзалізниці.

"На жаль, є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури у Сумській області. Пошкоджено контактну мережу та будівлі, поранено помічника машиніста. Його госпіталізовано, загрози життю немає", - йдеться у повідомленні.

Крім того, усі рейси, які тимчасово зупинились у зв'язку зі знеструмленнями після масштабної ворожої атаки, вже підхоплені резервними тепловозами та продовжують рух.

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Рух електропоїздів

Деякі вокзали, які також були знеструмлені через відключення у міських мережах, вже переведені на резервні генератори та використовуються як пункти незламності для містян, де можна підзарядити гаджети та перечекати в укриттях до відбою тривоги.

Приміські електропоїзди у деяких регіонах їдуть із затримками, а ситуація із City Express у Києві та Дніпрі незмінна - рух за графіком.

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Автор: 

обстріл (28274) Сумська область (3561) Укрзалізниця (6828)


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