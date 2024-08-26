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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: три людини загинули. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби росіяни завдали 257 ударів з різних видів зброї Сумську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумщини.

"Унаслідок влучань окупантів 3 цивільні особи загинули ще 8 отримали поранення. Крім того, пошкоджено 1 багатоквартирний будинок, 34 приватних домогосподарства, 8 автомобілів, приміщення навчального закладу, адміністративну будівлю, а також гараж та роздягальню одного з підприємств", - йдеться в повідомленні.

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Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини

Автор: 

обстріл (28449) Сумська область (3674)


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