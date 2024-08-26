Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: три людини загинули. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби росіяни завдали 257 ударів з різних видів зброї Сумську область.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумщини.
"Унаслідок влучань окупантів 3 цивільні особи загинули ще 8 отримали поранення. Крім того, пошкоджено 1 багатоквартирний будинок, 34 приватних домогосподарства, 8 автомобілів, приміщення навчального закладу, адміністративну будівлю, а також гараж та роздягальню одного з підприємств", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль