Последствия вражеских обстрелов Сумщины: три человека погибли. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки россияне нанесли 257 ударов из различных видов оружия по Сумской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумщины.
"В результате попаданий оккупантов 3 гражданских лица погибли еще 8 получили ранения. Кроме того, поврежден 1 многоквартирный дом, 34 частных домохозяйства, 8 автомобилей, помещение учебного заведения, административное здание, а также гараж и раздевалку одного из предприятий", - говорится в сообщении.
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