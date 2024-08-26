РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10935 посетителей онлайн
Новости Фото
2 389 0

Последствия вражеских обстрелов Сумщины: три человека погибли. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки россияне нанесли 257 ударов из различных видов оружия по Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумщины.

"В результате попаданий оккупантов 3 гражданских лица погибли еще 8 получили ранения. Кроме того, поврежден 1 многоквартирный дом, 34 частных домохозяйства, 8 автомобилей, помещение учебного заведения, административное здание, а также гараж и раздевалку одного из предприятий", - говорится в сообщении.

Также читайте: На Сумщине повреждены объекты энергетики: Без света 213 населенных пунктов213 населенных пунктов

Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини

Автор: 

обстрел (27129) Сумская область (3125)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 