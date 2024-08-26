Последствия вражеских обстрелов Сумщины: три человека погибли. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки россияне нанесли 257 ударов из различных видов оружия по Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумщины.

"В результате попаданий оккупантов 3 гражданских лица погибли еще 8 получили ранения. Кроме того, поврежден 1 многоквартирный дом, 34 частных домохозяйства, 8 автомобилей, помещение учебного заведения, административное здание, а также гараж и раздевалку одного из предприятий", - говорится в сообщении.

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