Уничтожено почти 20 беспилотников, направлявшихся на Киев, - КГВА

Воздушная тревога в Киеве сегодня суммарно длилась 8 с половиной часов.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

"Уточнение данных по ударным БпЛА - В течение ночи было уничтожено до десятка вражеских дронов. И примерно такое же количество - во время дневной атаки БпЛА. Всего было обнаружено и уничтожено почти 20 беспилотников врага, которые направлялись на столицу. Боевая работа велась на подступах к Киеву. Обломки одного из последних БпЛА упали на трассу Киев - Обухов на границе Голосеевского района столицы. В результате чего загорелось авто, пострадал водитель. В городе - без разрушений", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Голосеевском районе Киева обломки БпЛА упали на дорогу: возник пожар, есть пострадавший

Ранее в КГВА информировали, что в Киеве силы ПВО уничтожили около 15 "шахедов".