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Уничтожено почти 20 беспилотников, направлявшихся на Киев, - КГВА

Шахед над Києвом

Воздушная тревога в Киеве сегодня суммарно длилась 8 с половиной часов.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

"Уточнение данных по ударным БпЛА - В течение ночи было уничтожено до десятка вражеских дронов. И примерно такое же количество - во время дневной атаки БпЛА. Всего было обнаружено и уничтожено почти 20 беспилотников врага, которые направлялись на столицу. Боевая работа велась на подступах к Киеву. Обломки одного из последних БпЛА упали на трассу Киев - Обухов на границе Голосеевского района столицы. В результате чего загорелось авто, пострадал водитель. В городе - без разрушений", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Голосеевском районе Киева обломки БпЛА упали на дорогу: возник пожар, есть пострадавший

Ранее в КГВА информировали, что в Киеве силы ПВО уничтожили около 15 "шахедов".

Автор: 

Киев (25484) уничтожение (6842) дроны (3852) Воздушные атаки на Киев (692)


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добре, що знищено. правда, мешканці області розгрібають завали ((
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26.08.2024 15:43 Ответить
А Кличко. Попко?
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26.08.2024 15:43 Ответить
Так если без руйнувань, какого хрена уже 5 часов нет света ???
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26.08.2024 15:45 Ответить
Без руйнувань в м. Києві. Місто Київ виробляє електроенергію всій Україні?
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26.08.2024 15:50 Ответить
Энергообьекты обеспечивающие энергией непосредственно Киев так же не повреждены, причем тут вся Украина, речь о Киеве
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26.08.2024 15:56 Ответить
Це підготовка до осіннього підвищення тарифів.
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26.08.2024 16:01 Ответить
 
 