Знищено майже 20 безпілотників, які прямували на Київ, - КМВА
Повітряна тривога в Києві сьогодні сумарно тривала 8 з половиною годин.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
"Уточнення даних по ударних БпЛА - Протягом ночі було знищено до десятки ворожих дронів. Та приблизно така сама кількість - під час денної атаки БпЛА. Загалом було виявлено та знищено майже 20 безпілотників ворога, які прямували на столицю. Бойова робота велася на підступах до Києва. Уламки одного з останніх БпЛА впали на трасу Київ - Обухів на межі Голосіївського району столиці. Внаслідок чого загорілося авто, постраждав водій. В місті - без руйнувань", - йдеться у повідомденні.
Раніше у КМВА інформували, що у Києві сили ППО знищили близько 15 "шахедів".
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