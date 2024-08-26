УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11623 відвідувача онлайн
Новини
1 801 7

Знищено майже 20 безпілотників, які прямували на Київ, - КМВА

Шахед над Києвом

Повітряна тривога в Києві сьогодні сумарно тривала 8 з половиною годин.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уточнення даних по ударних БпЛА - Протягом ночі було знищено до десятки ворожих дронів. Та приблизно така сама кількість - під час денної атаки БпЛА. Загалом було виявлено та знищено майже 20 безпілотників ворога, які прямували на столицю. Бойова робота велася на підступах до Києва. Уламки одного з останніх БпЛА впали на трасу Київ - Обухів на межі Голосіївського району столиці. Внаслідок чого загорілося авто, постраждав водій. В місті - без руйнувань", - йдеться у повідомденні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Голосіївському районі Києва уламки БпЛА впали на дорогу: виникла пожежа, є постраждалий

Раніше у КМВА інформували, що у Києві сили ППО знищили близько 15 "шахедів".

Автор: 

Київ (19424) знищення (7161) дрони (4636) Повітряні атаки на Київ (753)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
добре, що знищено. правда, мешканці області розгрібають завали ((
показати весь коментар
26.08.2024 15:43 Відповісти
А Кличко. Попко?
показати весь коментар
26.08.2024 15:43 Відповісти
Так если без руйнувань, какого хрена уже 5 часов нет света ???
показати весь коментар
26.08.2024 15:45 Відповісти
Без руйнувань в м. Києві. Місто Київ виробляє електроенергію всій Україні?
показати весь коментар
26.08.2024 15:50 Відповісти
Энергообьекты обеспечивающие энергией непосредственно Киев так же не повреждены, причем тут вся Украина, речь о Киеве
показати весь коментар
26.08.2024 15:56 Відповісти
Це підготовка до осіннього підвищення тарифів.
показати весь коментар
26.08.2024 16:01 Відповісти
 
 