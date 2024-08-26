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У Голосіївському районі Києва уламки БпЛА впали на дорогу: виникла пожежа, є постраждалий. ФОТОрепортаж

У Києві уламки російського безпілотника впали на Обухівську трасу у Голосіївському районі. 

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше рятувальники отримали повідомлення, що в Голосіївському районі, на Обухівську трасу впали уламки БпЛА. Екстрені служби виїхали для уточнення інформації.

"У Голосіївському районі столиці, де уламки ворожого БпЛА впали на дорогу, виникла пожежа, яка повністю знищила легкове авто. Постраждав водій автомобіля. Пожежу наразі локалізували", - уточнив пізніше Кличко. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві сили ППО знищили близько 15 "шахедів", наразі атака на столицю триває, - КМВА 

Уламки ворожого БПЛА впали на Обухівську трасу у Києві
Уламки ворожого БПЛА впали на Обухівську трасу у Києві
Уламки ворожого БПЛА впали на Обухівську трасу у Києві
Уламки ворожого БПЛА впали на Обухівську трасу у Києві

Автор: 

Київ (19463) дрони (4695) Повітряні атаки на Київ (755)


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26.08.2024 15:45 Відповісти
Яка важлива новина!
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26.08.2024 21:30 Відповісти
 
 