У Голосіївському районі Києва уламки БпЛА впали на дорогу: виникла пожежа, є постраждалий. ФОТОрепортаж
У Києві уламки російського безпілотника впали на Обухівську трасу у Голосіївському районі.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше рятувальники отримали повідомлення, що в Голосіївському районі, на Обухівську трасу впали уламки БпЛА. Екстрені служби виїхали для уточнення інформації.
"У Голосіївському районі столиці, де уламки ворожого БпЛА впали на дорогу, виникла пожежа, яка повністю знищила легкове авто. Постраждав водій автомобіля. Пожежу наразі локалізували", - уточнив пізніше Кличко.
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stathunt80 777
показати весь коментар26.08.2024 15:45 Відповісти Мені подобається 2
Наталья Бурцева #593641
показати весь коментар26.08.2024 21:30 Відповісти Мені подобається 0
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