В Голосеевском районе Киева обломки БпЛА упали на дорогу: возник пожар, есть пострадавший. ФОТОрепортаж
В Киеве обломки российского беспилотника упали на Обуховскую трассу в Голосеевском районе.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее спасатели получили сообщение, что в Голосеевском районе, на Обуховскую трассу упали обломки БпЛА. Экстренные службы выехали для уточнения информации.
"В Голосеевском районе столицы, где обломки вражеского БпЛА упали на дорогу, возник пожар, который полностью уничтожил легковое авто. Пострадал водитель автомобиля. Пожар уже локализовали", - уточнил позже Кличко.
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stathunt80 777
показать весь комментарий26.08.2024 15:45 Ответить Мне нравится 2
Наталья Бурцева #593641
показать весь комментарий26.08.2024 21:30 Ответить Мне нравится 0
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